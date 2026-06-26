Μητέρα κατηγορείται για τον θάνατο της 16χρονης κόρης της από χρόνια κατάχρηση αλκοόλ

Μια μητέρα στο Κολοράντο των ΗΠΑ αντιμετωπίζει κατηγορία για φόνο δεύτερου βαθμού, μετά τον θάνατο της 16χρονης κόρης της, Γκρέις Ελίζαμπεθ Ράιαν, από χρόνια κατάχρηση αλκοόλ. Οι αρχές εντόπισαν στο δωμάτιο της έφηβης συνολικά 173 άδεια μπουκάλια ποτού.

Σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα στην Αρβάδα, η 16χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της οικογένειας τον περασμένο Μάρτιο. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από πνευμονία, η οποία συνδέθηκε άμεσα με τον χρόνιο και σοβαρό αλκοολισμό.

Τα στοιχεία της έρευνας για τη μητέρα της 16χρονης

Η έρευνα των αρχών έφερε στο φως στοιχεία για τον ρόλο της μητέρας, Γκρέτσεν Λιάν Ράιαν. Σύμφωνα με τα γραπτά μηνύματα που εντοπίστηκαν στο κινητό της τηλέφωνο, η μητέρα φέρεται να προμήθευε κρυφά την ανήλικη κόρη της με μεγάλες ποσότητες αλκοόλ επί μήνες.

Οι αρχές αναφέρουν ότι η κατηγορούμενη συνέχιζε να αγοράζει ποτά στην 16χρονη, παρότι γνώριζε την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της. Η Γκρέις φέρεται να παρουσίαζε σοβαρά συμπτώματα, μεταξύ των οποίων εμετούς με αίμα, μεγάλη αδυναμία στη σίτιση και στη βάδιση, καθώς και ανάγκη χρήσης πάνας ενηλίκων λόγω της κατάρρευσης του οργανισμού της.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μητέρα και κόρη κατανάλωναν μαζί μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και κάπνιζαν μαριχουάνα μέσα στο σπίτι. Οι ίδιες φέρεται να κρατούσαν τη συμπεριφορά τους κρυφή από τον πατέρα της 16χρονης, ο οποίος ζούσε απομονωμένος στο υπόγειο της κατοικίας.

Τα μηνύματα πριν από τον θάνατο της 16χρονης

Σύμφωνα με τη δικαστική αναφορά που εξασφάλισε η εφημερίδα The Post, η Γκρέις υπέφερε από έντονους πόνους τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό της. Στα μηνύματα που έστελνε στη μητέρα της, έγραφε ότι «πονάει πολύ» και ότι «νιώθει πως πεθαίνει».

Η 16χρονη φέρεται να ζητούσε από τη μητέρα της να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο για να λάβει ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με τις αρχές, η κατηγορούμενη δεν κάλεσε ασθενοφόρο και δεν μετέφερε την κόρη της σε νοσοκομείο.

Η υπόθεση ερευνάται από τις δικαστικές αρχές στο Κολοράντο, ενώ η μητέρα της 16χρονης βρίσκεται αντιμέτωπη με την κατηγορία του φόνου δεύτερου βαθμού.

Πηγή: New York Post