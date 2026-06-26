Καιρός: Ηλιοφάνεια και ισχυροί άνεμοι σήμερα – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Στις συγκεκριμένες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι. Κυρίως στα ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα φτάνουν τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα έχουν ένταση 4 με 6 μποφόρ. Τοπικά στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 30 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν καλοκαιρινές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την αστάθεια να περιορίζεται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς και στην Κρήτη τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις και τις βραδινές ώρες από ανατολικές, 3 με 4 μποφόρ.

Από δυτικές διευθύνσεις και τις βραδινές ώρες από ανατολικές, 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-06-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι: Θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-06-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-06-2026