Ισραήλ και Λίβανος συνεχίζουν τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, με αμερικανική μεσολάβηση, συνεχίζεται σήμερα, Παρασκευή, στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι διαπραγματεύσεις επρόκειτο, θεωρητικά, να ολοκληρωθούν την Πέμπτη, ωστόσο τα δύο μέρη θα συνεχίσουν τις επαφές τους με στόχο τη σύναψη συμφωνίας.

«Οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη» και «συνεχίζουμε να τις διευκολύνουμε. Τα δύο μέρη θα συνεχίσουν αύριο (σ.σ. σήμερα) στις 09:00 (ώρα Ουάσινγκτον· 16:00 ώρα Ελλάδας) το έργο τους ενόψει της σύναψης συμφωνίας», δήλωσε την Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας.

Νέα ένταση μετά από ισραηλινό πλήγμα

Την ίδια ώρα, το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν και αντιτίθεται στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, κατήγγειλε νέα «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός. Η καταγγελία έγινε μετά από πλήγμα ισραηλινού drone, από το οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε μαχητές του σιιτικού κινήματος.

Το «μνημόνιο κατανόησης», δηλαδή η κατ’ αρχήν συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου, προέβλεπε ρητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η πρόβλεψη αυτή περιλάμβανε και το μέτωπο του Λιβάνου, όπως είχε ζητήσει η Τεχεράνη.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP