Ιόνια Οδός: Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες – Βίντεο από τη στιγμή που εκσκαφέας μαζεύει τα πεσμένα στον δρόμο καρπούζια

Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα από Μεσολόγγι προς Ιωάννινα, με τον Ρουμάνο οδηγό να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τη φωτιά και να ακινητοποιεί το όχημα. Εκσκαφέας μάζεψε τα πεσμένα καρπούζια.

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Εκσκαφέας μαζεύει τα καρπούζια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά πήρε νταλίκα που κινείτο στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας από το Μεσολόγγι προς τα Ιωάννινα.
  • Όπως φαίνεται σε βίντεο, ένας μεγάλος εκσκαφέας επιστρατεύτηκε για να μαζέψει τα καρπούζια που είχαν πέσει στο οδόστρωμα.
  • Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά πήρε νταλίκα που κινείτο στην Ιόνια Οδό και συγκεκριμένα στο ρεύμα κυκλοφορίας από το Μεσολόγγι προς τα Ιωάννινα και προορισμό τη Ρουμανία.

Σύμφωνα με το agriniosite.gr, ο Ρουμάνος οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και ακινητοποίησε το βαρύ όχημα στην άκρη του δρόμου, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα με πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του IonianTV, ένας μεγάλος εκσκαφέας επιστρατεύτηκε για να μαζέψει τα καρπούζια που είχαν πέσει στο οδόστρωμα.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ionian TV (@ionianchannel)

Διερευνώνται τα αίτια της φωτιάς

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Αγρίνιο για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η Τροχαία βρέθηκε στο σημείο για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

 

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