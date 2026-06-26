Ιόνια Οδός: Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες – Βίντεο από τη στιγμή που εκσκαφέας μαζεύει τα πεσμένα στον δρόμο καρπούζια

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Φωτιά πήρε νταλίκα που κινείτο στην Ιόνια Οδό και συγκεκριμένα στο ρεύμα κυκλοφορίας από το Μεσολόγγι προς τα Ιωάννινα και προορισμό τη Ρουμανία.

Σύμφωνα με το agriniosite.gr, ο Ρουμάνος οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και ακινητοποίησε το βαρύ όχημα στην άκρη του δρόμου, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα με πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του IonianTV, ένας μεγάλος εκσκαφέας επιστρατεύτηκε για να μαζέψει τα καρπούζια που είχαν πέσει στο οδόστρωμα.

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Διερευνώνται τα αίτια της φωτιάς

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Αγρίνιο για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η Τροχαία βρέθηκε στο σημείο για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.