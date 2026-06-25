Σταύρος Μπαλάσκας: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν αστυνομικοί των Χανίων για τις δηλώσεις του σχετικά με τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατά του πρώην αστυνομικού και τηλεοπτικού σχολιαστή Σταύρου Μπαλάσκα, με αφορμή τις δημόσιες τοποθετήσεις του για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας ESM LAW FIRM – Ε.Σ. Μάρκου και Συνεργάτες, οι αστυνομικοί έδωσαν στις 23 Ιουνίου 2026 εντολή για την άμεση κατάθεση έγκλησης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι οι δηλώσεις του κ. Μπαλάσκα περιείχαν ψευδείς πληροφορίες και προσέβαλαν τόσο την προσωπική και υπηρεσιακή τους υπόληψη όσο και την εικόνα της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το parakritika.gr

«Καμία επικοινωνία με τον ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου»

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Σταύρος Μπαλάσκας δεν είχε ποτέ επικοινωνία με τον ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου ή με οποιοδήποτε στέλεχος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Με βάση την ίδια ανακοίνωση, οι αστυνομικοί απορρίπτουν ως απολύτως αναληθείς τις αναφορές περί «αστυνομικής γκάφας», καθώς και όσα μεταδόθηκαν για δήθεν έντονες αντιδράσεις του ταξιάρχου.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα σενάρια δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τονίζουν, επίσης, ότι την ώρα που διακινούνταν ισχυρισμοί περί επιχειρησιακής αποτυχίας και περί «φυγής» του υπόπτου, οι αστυνομικές Αρχές είχαν ήδη προχωρήσει τις έρευνες και είχαν φτάσει στη σύλληψη του προσώπου που βρισκόταν στο μικροσκόπιο.

Οι λόγοι της προσφυγής στη Δικαιοσύνη

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη μετά από έντονο προβληματισμό και αίσθημα προσβολής στους κόλπους της υπηρεσίας. Αξιωματικοί που συμμετείχαν στις έρευνες φέρονται να θεώρησαν ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην αστυνομικού υπερέβησαν τα όρια της κριτικής.

Κατά την πλευρά τους, οι συγκεκριμένες αναφορές δημιούργησαν στην κοινή γνώμη την εικόνα μιας υπηρεσίας που λειτούργησε με προχειρότητα και λανθασμένους χειρισμούς, την ώρα που οι αστυνομικοί εργάζονταν αδιάκοπα για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Η δυσαρέσκεια φέρεται να εντάθηκε επειδή οι δηλώσεις προήλθαν από πρόσωπο που υπηρέτησε επί χρόνια στο Σώμα και, σύμφωνα με τους εγκαλούντες, γνωρίζει τις επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες τέτοιων υποθέσεων.

«Επλήγη το κύρος της ΕΛ.ΑΣ.»

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι οι επίμαχοι ισχυρισμοί δεν έθιξαν μόνο συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά και το σύνολο της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας γίνεται λόγος για δηλώσεις που ξεπέρασαν τα όρια του θεμιτού σχολιασμού και λειτούργησαν εις βάρος της εικόνας της ΕΛ.ΑΣ..

Κατά την ίδια πλευρά, οι αναφορές αυτές άφησαν να εννοηθεί ότι υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις ή επιχειρησιακές αστοχίες. Οι εγκαλούντες θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο αμαυρώθηκε το έργο των στελεχών που συμμετείχαν στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση οδηγήθηκε γρήγορα στη διαλεύκανσή της.

«Έχουμε ηθική και νομική υποχρέωση»

Οι εντολείς της δικηγορικής εταιρείας δηλώνουν αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε νόμιμο μέσο για την προάσπιση της προσωπικής και υπηρεσιακής τους υπόληψης. Όπως υποστηρίζουν, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιλογή, αλλά και θεσμική υποχρέωση απέναντι στο Αστυνομικό Σώμα, το οποίο υπηρετούν με αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνησης.

Με την έγκληση που αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες, η αντιπαράθεση μεταξύ των αστυνομικών των Χανίων και του τηλεοπτικού σχολιαστή μεταφέρεται πλέον στις δικαστικές αίθουσες. Εκεί θα κριθούν το περιεχόμενο και η βασιμότητα των επίμαχων δημόσιων αναφορών.