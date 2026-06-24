Κερατέα: «Έβαλα φωτιά για να μην ξεσπάσω στα παιδιά μου» – Καρέ – καρέ οι κινήσεις της 43χρονης που κατηγορείται για δύο εμπρησμούς

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οδηγήθηκε σήμερα (24/6/2026) το πρωί, η 43χρονη, η οποία συνελήφθη για δύο εμπρησμούς από πρόθεση, στην Κερατέα και η οποία πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (26/6/2026).

Σύμφωνα με τις Αρχές, αρχικά αρνήθηκε κάθε εμπλοκή της στις πυρκαγιές. Ωστόσο, όταν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, της παρουσίασαν το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν συλλέξει από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, φέρεται να «έσπασε» και να ομολόγησε.

«Είχα νευριάσει τόσο πολύ που τα οικόπεδα ήταν ακαθάριστα, γεμάτα σκουπίδια»

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, η 43χρονη, υποστήριξε ότι προχώρησε στην πράξη αυτή, επειδή ήταν εξοργισμένη από την κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή. «Το έκανα γιατί ήμουν νευριασμένη και επειδή υπήρχαν πολλά σκουπίδια και τα οικόπεδα δεν ήταν καθαρισμένα. Είχα πάρει τηλέφωνο στον δήμο τρεις φορές το τελευταίο διάστημα», φέρεται να είπε στους ερευνητές – πυροσβέστες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα είχε πληρώσει κάποιον για να καθαρίσει το οικόπεδό της, ωστόσο εκείνος δεν το είχε κάνει. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της, «είχε νευριάσει τόσο πολύ ώστε ξέσπασε βάζοντας τις φωτιές, προκειμένου, όπως είπε, να μην εκτονώσει την έντασή της στα δύο παιδιά της». Η ίδια είναι μητέρα δύο παιδιών και δεν εργάζεται από το 2020.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 καταγράφει καρέ καρέ τη δράση της. Στις εικόνες φαίνεται η γυναίκα να φτάνει στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς στην οδό Βρυοκάστρου, στην περιοχή της Κερατέας. Με γυρισμένη την πλάτη προς την κάμερα, φαίνεται να κρατά κάτι στα χέρια της και να το πετά στα ξερά χόρτα. Στη συνέχεια απομακρύνεται από το σημείο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πίσω της διακρίνονται οι πρώτες φλόγες και ο μαύρος καπνός που αρχίζει να υψώνεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ερευνητές, και οι δύο εστίες φωτιάς προκλήθηκαν με γυμνή φλόγα, δηλαδή με χρήση αναπτήρα. Η 43χρονη φέρεται να άναψε φωτιά σε κομμάτι χαρτί που κρατούσε στα χέρια της και στη συνέχεια να το πέταξε στο αγροτεμάχιο με τα ξερά χόρτα.

Δείτε το βίντεο:

Οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε διάστημα μόλις δύο λεπτών. Η περιοχή της οδού Βρυοκάστρου, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, είναι αγροτοδασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες και μεγάλες εκτάσεις, με ξηρή βλάστηση. Όπως φαίνεται και από το βίντεο, πρόκειται για σημείο με πολλά ξερά χόρτα, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνο για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε ημέρα που η επικινδυνότητα βρισκόταν στην κατηγορία 3.

Το προηγούμενο βράδυ, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το σημείο, είχε εκδηλωθεί ακόμη μία πυρκαγιά, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, εκείνη η φωτιά αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα και είχε ξεσπάσει κοντά στη λεωφόρο Λαυρίου. Όταν οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής μετέβησαν στην περιοχή για να εξετάσουν τα αίτια εκείνης της πυρκαγιάς, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία νέα εστία που ξέσπασε στις 11:05 το πρωί της επόμενης ημέρας στην οδό Βρυοκάστρου. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονταν ήδη σε επιφυλακή στην περιοχή. Ωστόσο, μόλις 23 λεπτά αργότερα, εκδηλώθηκε δεύτερη εστία φωτιάς, σε μικρή απόσταση από την πρώτη.

Το γεγονός ότι δύο εστίες εκδηλώθηκαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, κινητοποίησε αμέσως τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι οποίοι άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή. Κατά τη διάρκεια της έρευνας συγκέντρωσαν και ανέλυσαν το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας κατοικιών και επιχειρήσεων. Μέσα από αυτές τις καταγραφές, φέρεται να εντόπισαν τη γυναίκα να κινείται στην περιοχή και να βάζει φωτιά, στοιχείο που οδήγησε τελικά στην ταυτοποίησή της και στη σύλληψή της.

Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολούθησαν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά ήρθαν αντιμέτωποι με διαδοχικές εστίες φωτιάς. Μάλιστα, λίγα λεπτά πριν από τις δύο πυρκαγιές για τις οποίες κατηγορείται η 43χρονη, είχε ξεσπάσει ακόμη μία μικρότερη εστία στο ίδιο σημείο, την οποία κατάφεραν να σβήσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι πριν επεκταθεί.

Αναστατωμένοι και εξοργισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής

«Πρέπει να είναι τρελή ή πυρομανής. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας την έκπληξη και την αγανάκτηση που προκάλεσε το περιστατικό.

Άλλος κάτοικος περιέγραψε τις κινήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων εκείνες τις ώρες: «Ήταν το πυροσβεστικό όλο το βράδυ stand by και ξαφνικά το πλήρωμα άνοιξε τις βάνες και κινήθηκε προς τα πάνω», ανέφερε, αποτυπώνοντας την ένταση και την κινητοποίηση που επικράτησε στην περιοχή.

Αξιωματικός της Πυροσβεστικής, μιλώντας για την υπόθεση, τόνισε ότι η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών βασίζεται πλέον σε επιστημονικά δεδομένα και τεχνικά ευρήματα. «Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, συνεχίζει να εστιάζει στην επιστημονική τεκμηρίωση πρόκλησης των αιτιών πυρκαγιών, καθώς και στην ταυτόχρονη απόδοση των ευθυνών όπου αυτές αναλογούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους κατοίκους της Κερατέας, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που αναρωτιούνται, τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, εάν οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν βρίσκονταν ήδη σε επιφυλακή λόγω της πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί το προηγούμενο βράδυ και εάν οι εστίες δεν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως.

Αίσθηση προκαλεί επίσης το γεγονός, όπως πολύ καθαρά έχει αποτυπωθεί στο επίμαχο βίντεο, πως τις δύο εστίες η συγκεκριμένη γυναίκα, τις ενεργοποίησε με γυμνό χέρι, δηλαδή με αναπτήρα μέσω του οποίου έβαλε φωτιά σε κομμάτι χαρτιού που κρατούσε και στη συνέχεια το πέταξε στα ξερά χόρτα, ενώ τη στιγμή που απομακρυνόταν από το σημείο έβλεπε και η ίδια τους μαύρους καπνούς και την πυρκαγιά που εξαπλωνόταν.

Αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, για το γεγονός πως υπάρχουν συνάνθρωποί μας, οι οποίοι απο πρόθεση, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.