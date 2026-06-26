Ρέθυμνο: Νεκρός 32χρονος σε χωριό του Μυλοπόταμου – Τον βρήκε ο πατέρας του

Η τοπική κοινωνία στο Ρέθυμνο έχει βυθιστεί σε βαρύ πένθος, καθώς ένας 32χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε χωριό του Δήμου Μυλοποτάμου. Ο πατέρας του άτυχου άνδρα τον βρήκε κοντά στην οικογενειακή κατοικία το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6).

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 32χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε χωριό του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.
  • Ο πατέρας του τον βρήκε νεκρό κοντά στην οικογενειακή κατοικία και ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες Αρχές.
  • Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, βυθίζοντας σε βαρύ πένθος την τοπική κοινωνία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στο Ρέθυμνο. Ένας 32χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε χωριό του Δήμου Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr,, ο πατέρας του ήταν εκείνος που τον βρήκε νεκρό σε σημείο κοντά στην οικογενειακή κατοικία. Αμέσως ειδοποίησε τις αρμόδιες Αρχές, που έσπευσαν στο σημείο.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6), με τους συγγενείς του άτυχου 32χρονου και τους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν συγκλονισμένοι από την ξαφνική απώλεια ενός νέου ανθρώπου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ