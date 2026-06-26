Ρέθυμνο: Νεκρός 32χρονος σε χωριό του Μυλοπόταμου – Τον βρήκε ο πατέρας του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στο Ρέθυμνο. Ένας 32χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε χωριό του Δήμου Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr,, ο πατέρας του ήταν εκείνος που τον βρήκε νεκρό σε σημείο κοντά στην οικογενειακή κατοικία. Αμέσως ειδοποίησε τις αρμόδιες Αρχές, που έσπευσαν στο σημείο.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6), με τους συγγενείς του άτυχου 32χρονου και τους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν συγκλονισμένοι από την ξαφνική απώλεια ενός νέου ανθρώπου.