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Σαλαμίνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς στον Προφήτη Ηλία

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περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
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Σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαλαμίνα, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ασκληπιού, από το ύψος της οδού Επιδαύρου έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής, με τα οχήματα να εκτρέπονται σε εναλλακτικές διαδρομές.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται προκειμένου να διευκολυνθεί η κίνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και κατοίκων.

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