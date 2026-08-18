Καταγγελίες για άρνηση εξυπηρέτησης σε Ισραηλινούς – Παρέμβαση από τον Συνήγορο του Πολίτη

Στο μικροσκόπιο του Συνηγόρου του Πολίτη βρέθηκαν καταγγελίες Ισραηλινών πολιτών για άνιση και ρατσιστική μεταχείριση από Έλληνες καταστηματάρχες, οι οποίοι αρνήθηκαν να τους εξυπηρετήσουν, πράγμα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως τρία έτη και χρηματική ποινή για παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη κάνει λόγο για «επαναλαμβανόμενα περιστατικά καταγγελλόμενης άρνησης παροχής υπηρεσιών σε Ισραηλινούς πολίτες» και εκφράζει την «έντονη ανησυχία του». Αναφέρει, μάλιστα, ότι έχει παραλάβει αναφορές, στις οποίες φανερώνεται «να συνδέονται με την εθνικότητα ή/και την εθνική καταγωγή των ενδιαφερομένων».

«Η άρνηση πρόσβασης σε υπηρεσία που προσφέρεται στο κοινό με κριτήριο την εθνικότητα ή την εθνική καταγωγή του ενδιαφερομένου δεν συμβιβάζεται με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο», επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Συνήγορος του Πολίτη υπογραμμίζει: «Η επίκληση πολιτικών, ιδεολογικών ή άλλων πεποιθήσεων δεν αίρει την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί απαγόρευσης των διακρίσεων κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στο κοινό».

Οι ποινές λόγω διακρίσεων

Η Ανεξάρτητη Αρχή υπενθυμίζει ότι «σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 4443/2016, όποιος, κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στο κοινό, παραβιάζει την απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης, μεταξύ άλλων, για λόγους εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, τιμωρείται με φυλάκιση έξι (6) μηνών μέχρι τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή χιλίων (1.000) έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ». «Οι πράξεις αυτές διώκονται αυτεπαγγέλτως», τονίζει ο ο Συνήγορος του Πολίτη.

Ταυτόχρονα, ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί όλους τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες προς το κοινό «να τηρούν απαρέγκλιτα την αρχή της ίσης μεταχείρισης και να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες τους παρέχεται χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως εθνικότητας, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή άλλου προστατευόμενου χαρακτηριστικού».

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή καλεί τις αρμόδιες διοικητικές και διωκτικές αρχές να μεριμνούν για την αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση, την απαγόρευση των διακρίσεων και την καταπολέμηση των ρατσιστικών συμπεριφορών, διερευνώντας κάθε σχετική καταγγελία και λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα.