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Διπλό πύρινο μέτωπο στο Βόλο: Φωτιές σε Αϊβαλιώτικα και Σωρό – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Διπλό πύρινο μέτωπο στο Βόλο: Φωτιές σε Αϊβαλιώτικα και Σωρό – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα Αϊβαλιώτικα Βόλου, στην Μαγνησία, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται στις 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:00. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας διερευνά τα αίτια.

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Φωτιά, Βόλος, 112
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στα Αϊβαλιώτικα Βόλου, στην Μαγνησία, με το περιστατικό να ενημερώνεται το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:00.
  • Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιστρατεύτηκαν 2 ελικόπτερα.
  • Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

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Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου σε δασική έκταση στα Αϊβαλιώτικα Βόλου, στην Μαγνησία.

Λίγο αργότερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σωρός.

Για την κατάσβεση των δύο πυρκαγιών επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα καθώς και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση των δύο πυρκαγιών έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στις 18:11, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Δείτε βίντεο από τη φωτιά στα Αϊβαλιώτικα

Όπως αναφέρει ο Ταχυδρόμος, κάτοικοι της περιοχής των Αλυκών έχουν βγει αναστατωμένοι από τα σπίτια τους και παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της φωτιάς που μαίνεται σε απόσταση 500 μέτρων από τα πρώτα σπίτια της συνοικίας Αϊβαλιώτικα.

Η φωτιά στη περιοχή Σωρός

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