Παναθηναϊκός: Προσφέρει εισιτήριο διαρκείας σε όλους τους παίκτες που πήραν πρωτάθλημα ή συμμετείχαν σε ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες

Με πρωτοβουλία και απόφαση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, ο Παναθηναϊκός προχωρά σε μια κίνηση αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης σε ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα με το τριφύλλι και συνέδεσαν το όνομά τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ιστορίας του. Ο Παναθηναϊκός θα διαθέσει από ένα εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 σε κάθε εν ζωή ποδοσφαιριστή που κατέκτησε πρωτάθλημα Ελλάδας με το «τριφύλλι» ή συμμετείχε στις ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας έως τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι “πράσινοι”, «η τελευταία αγωνιστική περίοδος πριν από τη μετάβαση του Παναθηναϊκού στο νέο του σπίτι αποτελεί την ιδανική στιγμή για να τιμηθούν όσοι έγραψαν τις σημαντικότερες σελίδες της Ιστορίας του συλλόγου. Υπάρχουν πρόσωπα που δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν ενός συλλόγου. Ανήκουν στην ταυτότητα, στην ψυχή και στη μνήμη του. Άνθρωποι που με τις επιτυχίες, τις θυσίες και τις στιγμές δόξας τους έκαναν τον Παναθηναϊκό έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους συλλόγους της Ευρώπης. Η επιλογή της φετινής σεζόν δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για την τελευταία χρονιά πριν ο Παναθηναϊκός ανοίξει ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο, με τη μετακόμισή του στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό».

Η απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας για τη φετινή χρονιά διασφαλίζει ταυτόχρονα στον κάτοχό του δικαίωμα προτεραιότητας για την απόκτηση διαρκείας στο νέο γήπεδο του συλλόγου και, με την πρωτοβουλία αυτή, η «πράσινη» ΠΑΕ επιθυμεί να ενώσει συμβολικά το χθες με το αύριο και να διασφαλίσει ότι εκείνοι που δημιούργησαν την Ιστορία του Παναθηναϊκού θα έχουν τη θέση που τους αξίζει. Αποτελεί, όπως τονίζεται, «έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους τους ποδοσφαιριστές που πρόσφεραν στον σύλλογο ανεπανάληπτες στιγμές υπερηφάνειας, αλλά και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνά τους ανθρώπους που τον έκαναν μεγάλο και τρανό».

«Τα γήπεδα αλλάζουν. Οι εποχές αλλάζουν. Η Ιστορία, όμως, μένει για πάντα ζωντανή μέσα από τους ανθρώπους που τη δημιούργησαν. Και το νέο σπίτι του Παναθηναϊκού θα χτιστεί πάνω στα θεμέλια που εκείνοι έβαλαν με το ταλέντο, την αφοσίωση, το πάθος και την αγάπη τους για το Τριφύλλι», αναφέρει ακόμη η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, διευκρινίζοντας ότι, πέραν των Ελλήνων και όσων κατοικούν μόνιμα στη χώρα μας (όπως οι Ρότσα, Βαζέχα, Βάντσικ), μία θέση στο γήπεδο θα υπάρχει πάντα για όσους ξένους εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, όποτε θα βρίσκονται στην Αθήνα.