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«Δένει» τον 17χρονο Σιώζιο ο Ολυμπιακός

Ο 17χρονος Γιώργος Σιώζιος, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» έως το καλοκαίρι του 2029.

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Αθλητισμός

Γιώργος Σιώζιος, Ολυμπιακός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός «έδεσε» τον 17χρονο Γιώργο Σιώζιο, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ακαδημίας του, επεκτείνοντας τη συνεργασία του έως το καλοκαίρι του 2029.
  • Ο δεξιός φούλμπακ συμμετείχε εφέτος σε προετοιμασίες με την πρώτη ομάδα και τον Ολυμπιακό Β΄, ενώ είναι βασικό στέλεχος της εθνικής Κ17 που θα ταξιδέψει στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
  • Ο Σιώζιος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας με την Κ19 το 2025 και έγινε ο νεότερος παίκτης ελληνικής ομάδας που έχει αγωνιστεί στο Youth League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, υπέγραψε νέο συμβόλαιο. Ο λόγος για τον 17χρονο Γιώργο Σιώζιο, τον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» έσπευσαν να «δέσουν» καθώς το προηγούμενο συμβόλαιό του εξέπνεε το καλοκαίρι του 2027.

Έτσι, σύμφωνα με το ΑΠΕ/ΜΠΕ ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ και επέκτεινε τη συνεργασία του έως το καλοκαίρι του 2029. Δεδομένου ότι ο παίκτης δεν έχει κλείσει τα 18, η τριετής διάρκεια ήταν η μέγιστη.

Ο Σιώζιος (11/2/2009), ο οποίος αποκτήθηκε στα 10 του χρόνια από τη συνεργαζόμενη Ακαδημία του Κυριάκου Καραταϊδη συμμετείχε εφέτος σε… δύο προετοιμασίες. Μία με την πρώτη ομάδα, όπου κατά γενική ομολογία στάθηκε πολύ καλά και μία με τον Ολυμπιακό Β΄ στο ρόστερ του οποίου βρίσκεται ενόψει της νέας σεζόν. Είναι δεξιός φούλμπακ, . Γρήγορος, δυναμικός, με ικανοποιητική τεχνική κατάρτιση, μπορεί να παίξει ως κλασικός μπακ ή να καλύψει όλη την πτέρυγα σε σχήμα με τριάδα στην άμυνα. Βασικό στέλεχος της εθνικής Κ17 που το Νοέμβριο θα ταξιδέψει στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν μάλιστα ο παίκτης που «υπέγραψε» την πρόκριση με το γκολ που πέτυχε εναντίον της Σουηδίας στις καθυστερήσεις.

Πρωταθλητής Ελλάδας με την Κ19 το 2025, έγινε ο νεότερος παίκτης ελληνικής ομάδας που έχει παίξει στο Youth League όταν τον Οκτώβριο του 2024 αγωνίστηκε εναντίον της Ταλίν σε ηλικία 15 ετων και 8 μηνών. Προέρχεται από αθλητική οικογένεια καθώς η μητέρα του υπήρξε πρωταθλήτρια και βαλκανιονίκης στα 400μ., ενώ ο πατέρας του ασχολήθηκε με το μπάσκετ.

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