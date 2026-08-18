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Ταυτοποιήθηκε η ηλικιωμένη που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Αθηνών-Κορίνθου – Είχε λήξει το δίπλωμά της από τις 28 Μαΐου 

Ταυτοποιήθηκε η ηλικιωμένη γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της Μαγούλας, προκαλώντας πανικό στους οδηγούς.

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Κοινωνία

Αθηνών, Κορίνθου, ανάποδα, αυτοκίνητο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ταυτοποιήθηκε η ηλικιωμένη γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της Μαγούλας, προκαλώντας πανικό στους οδηγούς.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου και καταγράφηκε από κάμερα που είχε στο κράνος του ένας οδηγός μηχανής.
  • Πρόκειται για μια γυναίκα 82 ετών, της οποίας το δίπλωμα είχε λήξει από τις 28 Μαΐου 2026. Σε βάρος της αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ταυτοποιήθηκε η ηλικιωμένη γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της Μαγούλας, προκαλώντας πανικού στους οδηγούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου και καταγράφηκε από κάμερα που είχε στο κράνος του ένας οδηγός μηχανής που κινείτο στο ρεύμα προς Κόρινθο. Ο μοτοσικλετιστής είδε ξαφνικά το όχημα της ηλικιωμένης έρχεται κατά πάνω του στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο μοτοσικλετιστής αιφνιδιάστηκε, καθώς το αυτοκίνητο κινείτο στο αντίθετο ρεύμα, αλλά ευτυχώς δεν σημειώθηκε σύγκρουση. Το υλικό από τις κάμερες παραδόθηκε στις αρχές που ταυτοποίησαν άμεσα την οδηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια γυναίκα 82 ετών, την οποίος το δίπλωμα είχε λήξει από τις 28 Μαΐου 2026. Σε βάρος της αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία.

Δείτε το βίντεο:

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ᴢᴇɴʀ (@zenthereal_)

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