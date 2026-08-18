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Τουρκικά «παιχνίδια» με χάρτη της CENTCOM για την Κύπρο – «Βλέπουν» διακριτά σύνορα στη Μεγαλόνησο

Η τουρκική εφημερίδα «Star» επικαλείται χάρτη της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) για να υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν διακριτά όρια στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου, ενισχύοντας τη θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών στο Κυπριακό.

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Κύπρος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η τουρκική εφημερίδα «Star» επικαλείται χάρτη της CENTCOM για να υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν διακριτά όρια στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου, ενισχύοντας τη θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών.
  • Ωστόσο, δεν προκύπτει από την ανάρτηση της CENTCOM ότι η αμερικανική πλευρά συνέδεσε τον χάρτη με αλλαγή πολιτικής στο Κυπριακό, καθώς το συμπέρασμα αυτό αποτελεί ερμηνεία της τουρκικής εφημερίδας.
  • Το δημοσίευμα εντάσσει το θέμα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξελίξεων σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, συνδέοντάς το με την πολιτική της Άγκυρας για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τη «σκληρή μάχη» για τα δικαιώματά της.

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Νέα προκλητική στάση υιοθετεί η τουρκική εφημερίδα «Star » απέναντι στην Κύπρο, καθώς επικαλείται χάρτη της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) στον Περσικό Κόλπο, για να υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τα διακριτά όρια στα Κατεχόμενο της Κύπρου.

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Η τουρκική εφημερίδα παρουσιάζει την απεικόνιση ως στοιχείο που, κατά την άποψή της, ενισχύει την πάγια θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών στο Κυπριακό. Δεν προκύπτει, πάντως, από την ανάρτηση της CENTCOM ότι η αμερικανική πλευρά συνέδεσε τον συγκεκριμένο χάρτη με αλλαγή πολιτικής στο Κυπριακό ή με αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Η τουρκική εφημερίδα «Star» αναφέρει ότι τα όρια μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος του νησιού εμφανίζονται ευδιάκριτα στον χάρτη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η συγκεκριμένη χαρτογραφική απεικόνιση προκάλεσε εντύπωση σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό. Η εφημερίδα φτάνει μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξει ότι στον χάρτη «παίρνει σάρκα και οστά» η τουρκική πρόταση για λύση δύο κρατών.

Το δημοσίευμα συνδέει τον χάρτη με ανάρτηση για την περιοδεία του διοικητή της CENTCOM, ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, στη Μέση Ανατολή.

Η «Star»  υποστηρίζει ακόμη ότι δεν είναι τυχαίος ο τρόπος με τον οποίο έχουν αποτυπωθεί τα «σύνορα» στον συγκεκριμένο χάρτη, επικαλούμενη το γεγονός ότι εμφανίζονται επίσης ξεχωριστά η Γάζα και η Δυτική Όχθη. Από αυτό, η τουρκική εφημερίδα συμπεραίνει ότι πρόκειται για «συγκεκριμένη επιλογή» και όχι για τυχαία χαρτογραφική απεικόνιση.

Ωστόσο, το συμπέρασμα αυτό αποτελεί ερμηνεία της εφημερίδας και όχι επίσημη τοποθέτηση της CENTCOM για το Κυπριακό.

Η τουρκική εφημερίδα εντάσσει το θέμα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, συνδέοντάς το και με την πρόσφατη ανακήρυξη από την Τουρκία νέων θαλάσσιων εθνικών πάρκων.

Αναφέρεται στις περιοχές Φετιγιέ–Κας και στο Βόρειο Αιγαίο και παρουσιάζει τις συγκεκριμένες κινήσεις ως μέρος της πολιτικής της Άγκυρας για τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα».

Το δημοσίευμα παραπέμπει σε ρεπορτάζ του τουρκικού καναλιού 24 TV, το οποίο κάνει λόγο για «σκληρή μάχη» σε Αιγαίο και Μεσόγειο και υποστηρίζει ότι η Τουρκία δείχνει πως δεν πρόκειται να επιτρέψει την παραβίαση όσων θεωρεί δικαιώματά της.

πηγή: Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων – ΚΥΠΕ

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