Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (19/8) – Καλαμάτα – Παναιτωλικός και Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα

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Το παιχνίδι Καλαμάτα-Παναιτωλικός για το Κύπελλο Ελλάδας και οι αναμετρήσεις για τα πλέι οφ του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

17:15: ΣΚΑΪ | Καλαμάτα – Παναιτωλικός (Κύπελλο Ελλάδας Superbet)

18:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι

18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

20:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι

22:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ (UEFA Champions League)

22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε (UEFA Champions League)

22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάλαγα (LaLiga)

22:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00: MEGA – COSMOTE SPORT 3 HD | Σέλτικ – Λίντσερ (UEFA Champions League)