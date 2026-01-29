Αντετοκούνμπο: Η μητέρα του ίσως έδωσε το πρώτο στοιχείο για την επόμενη ομάδα του – Έτοιμος για trade ο «Greek Freak»

Φαίνεται πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να φύγει από τους Μπακς, αφήνοντας το κρύο του Μιλγουόκι πίσω του, με τις τελευταίες ενδείξεις να δείχνουν ότι η επόμενη ομάδα του ίσως βρίσκεται σε… πιο ζεστό κλίμα.

Μάλιστα, η μητέρα του ίσως υπονόησε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του γιου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έχει ενημερώσει την ομάδα ότι είναι έτοιμος να αποχωρήσει μέσω trade (ανταλλαγή).

Όπως ανέφερε ο Shams Charania του ESPN, ο «Greek Freak» ενημέρωσε τους Μπακς ότι είναι έτοιμος για να μεταβεί σε νέο «σπίτι», είτε πριν την προθεσμία των trades στις 5 Φεβρουαρίου είτε κατά τη διάρκεια της offseason.

Two-time MVP Giannis Antetokounmpo is ready for a new home at the Feb. 5 NBA trade deadline or in the offseason as several rival teams make aggressive offers to the Milwaukee Bucks for him, and the franchise is starting to listen, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/OejatbQjDy — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2026



Καθώς το σίριαλ της ανταλλαγής του Αντετοκούνμπο συνεχίζεται, η αντίληψη έχει αλλάξει από το ενδεχόμενο οι Μπακς να αποκτήσουν κάποιον παίκτη για να βοηθήσει τον πρώην MVP του ΝΒΑ, στο ότι η ομάδα συνειδητοποιεί πως ίσως είναι καιρός για πλήρη αναδόμηση.

Πριν την έναρξη της σεζόν, ο Αντετοκούνμπο φαινόταν να σκεφτόταν τους Νιου Γιορκ Νικς «ή τίποτα».

Αν και οι Νικς εξακολουθούν να θεωρούνται φαβορί στις συζητήσεις για τον Αντετοκούνμπο, πολλές αναφορές λένε ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι πλέον πιο ανοιχτός στο πού μπορεί να καταλήξει για το υπόλοιπο του 2026 και πιθανώς για το υπόλοιπο της καριέρας του.

Καθώς εμφανίζονται διάφορες ομάδες στο «παιχνίδι» της απόκτησής του και άλλες φέρεται να εγκαταλείπουν, η μεγαλύτερη ένδειξη για το πού τελικά θα καταλήξει ίσως να προήλθε από την ίδια τη μητέρα του, Βερόνικα.

Η Βερόνικα Αντετοκούνμπο ανέβασε στο Facebook μια φωτογραφία του γιου της πριν από έναν αγώνα, όχι όμως στο Μιλγουόκι.

Η εικόνα δείχνει τον Γιάννη να χαμογελά και να είναι χαρούμενος στο γήπεδο των Μαϊάμι Χιτ, μιας από τις ομάδες που συνδέονται περισσότερο με το όνομά του τους τελευταίους μήνες μέσα από φήμες.



Το Μαϊάμι θεωρείται πιθανός προορισμός για τον Αντετοκούνμπο, αν γίνει trade πριν την προθεσμία, καθώς η ομάδα διαθέτει παίκτες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους Μπακς καθώς ξεκινούν το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας τους.

Ο Tyler Herro και ο Jaime Jaquez θα θεωρούνταν πολύτιμα κομμάτια του παζλ της ανταλλαγής, μαζί με μια σειρά από επιλογές πρώτου γύρου και ανταλλαγές στα draft picks.

Bleacher Report Giannis to Miami trade package 👀 Heat receive: Giannis and Thanasis Bucks receive: Tyler Herro, Simone Fontecchio, Nikola Jovic, Kel’el Ware, 2030 1st, 2031 swap, 2032 1st How we feeling Heat Nation? 🧐 pic.twitter.com/TD1e6RbtNe — Heat Central (@HeatCulture13) January 28, 2026



Η προθεσμία για τις ανταλλαγές στο ΝΒΑ είναι στις 5 Φεβρουαρίου.