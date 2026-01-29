Αντετοκούνμπο: Η μητέρα του ίσως έδωσε το πρώτο στοιχείο για την επόμενη ομάδα του – Έτοιμος για trade ο «Greek Freak»

  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρεται να είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς μέσω trade, με τον «Greek Freak» να έχει ενημερώσει την ομάδα για την επιθυμία του να μεταβεί σε νέο «σπίτι».
  • Η μητέρα του, Βερόνικα, ίσως έδωσε το πρώτο στοιχείο για την επόμενη ομάδα του, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Γιάννη στο γήπεδο των Μαϊάμι Χιτ.
  • Το Μαϊάμι θεωρείται πιθανός προορισμός για τον Αντετοκούνμπο, καθώς η ομάδα διαθέτει παίκτες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους Μπακς σε μια πιθανή ανταλλαγή.
Φαίνεται πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να φύγει από τους Μπακς, αφήνοντας το κρύο του Μιλγουόκι πίσω του, με τις τελευταίες ενδείξεις να δείχνουν ότι η επόμενη ομάδα του ίσως βρίσκεται σε… πιο ζεστό κλίμα.

Μάλιστα, η μητέρα του ίσως υπονόησε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του γιου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έχει ενημερώσει την ομάδα ότι είναι έτοιμος να αποχωρήσει μέσω trade (ανταλλαγή).

Όπως ανέφερε ο Shams Charania του ESPN, ο «Greek Freak» ενημέρωσε τους Μπακς ότι είναι έτοιμος για να μεταβεί σε νέο «σπίτι», είτε πριν την προθεσμία των trades στις 5 Φεβρουαρίου είτε κατά τη διάρκεια της offseason.


Καθώς το σίριαλ της ανταλλαγής του Αντετοκούνμπο συνεχίζεται, η αντίληψη έχει αλλάξει από το ενδεχόμενο οι Μπακς να αποκτήσουν κάποιον παίκτη για να βοηθήσει τον πρώην MVP του ΝΒΑ, στο ότι η ομάδα συνειδητοποιεί πως ίσως είναι καιρός για πλήρη αναδόμηση.

Πριν την έναρξη της σεζόν, ο Αντετοκούνμπο φαινόταν να σκεφτόταν τους Νιου Γιορκ Νικς «ή τίποτα».

Αν και οι Νικς εξακολουθούν να θεωρούνται φαβορί στις συζητήσεις για τον Αντετοκούνμπο, πολλές αναφορές λένε ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι πλέον πιο ανοιχτός στο πού μπορεί να καταλήξει για το υπόλοιπο του 2026 και πιθανώς για το υπόλοιπο της καριέρας του.

Καθώς εμφανίζονται διάφορες ομάδες στο «παιχνίδι» της απόκτησής του και άλλες φέρεται να εγκαταλείπουν, η μεγαλύτερη ένδειξη για το πού τελικά θα καταλήξει ίσως να προήλθε από την ίδια τη μητέρα του, Βερόνικα.

Η Βερόνικα Αντετοκούνμπο ανέβασε στο Facebook μια φωτογραφία του γιου της πριν από έναν αγώνα, όχι όμως στο Μιλγουόκι.

Η εικόνα δείχνει τον Γιάννη να χαμογελά και να είναι χαρούμενος στο γήπεδο των Μαϊάμι Χιτ, μιας από τις ομάδες που συνδέονται περισσότερο με το όνομά του τους τελευταίους μήνες μέσα από φήμες.


Το Μαϊάμι θεωρείται πιθανός προορισμός για τον Αντετοκούνμπο, αν γίνει trade πριν την προθεσμία, καθώς η ομάδα διαθέτει παίκτες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους Μπακς καθώς ξεκινούν το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας τους.

Ο Tyler Herro και ο Jaime Jaquez θα θεωρούνταν πολύτιμα κομμάτια του παζλ της ανταλλαγής, μαζί με μια σειρά από επιλογές πρώτου γύρου και ανταλλαγές στα draft picks.


Η προθεσμία για τις ανταλλαγές στο ΝΒΑ είναι στις 5 Φεβρουαρίου.

 

11:36 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: Για την 5η σερί νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός – Η ώρα του αγώνα

Μετά τη μεγάλη εντός έδρας νίκη της Παρί, με 98-92, επί της Ρεάλ Μαδρίτης, στον αγώνα με τον ο...
04:49 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Basketball Champions League: Ασταμάτητη η ΑΕΚ επιβλήθηκε της Άλμπα (88-80) – Δείτε αποτελέσματα και βαθμολογία

Σε ένα ματς θρίλερ,  η ΑΕΚ νίκησε το βράδυ της Τετάρτης (28/1) την Άλμπα στη SUNEL Arena (88-8...
03:58 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Με πολλές εκπλήξεις η τελευταία αγωνιστική του Champions League: Απίθανη πρόκριση της Μπενφίκα με γκολ του τερματοφύλακα – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Με πολλές εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League,...
03:19 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Μάρτινς: «Δεν τα παρατάμε ποτέ, κάναμε το ιδανικό παιχνίδι και είμαστε πανευτυχείς» – Αναλυτικά η δήλωση του σκόρερ

«Είμαστε πανευτυχείς για τη μεγάλη πρόκριση. Τη χαρίζουμε στον κόσμο μας. Κάναμε το ιδανικό πα...
