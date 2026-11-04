Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: «Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος» με το σκάνδαλο εκλογικής νοθείας, λέει ο Νταν Σάλιβαν

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Έντονες αντιδράσεις για όσα φέρεται να έχουν συμβεί στην Αλάσκα περιέγραψε ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τη Γερουσία, Νταν Σάλιβαν, σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι με όσα έχουν διαδραματιστεί στην Αλάσκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κόσμος είναι οργισμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «το μεγαλύτερο σκάνδαλο εκλογικής νοθείας στην ιστορία της Πολιτείας της Αλάσκας», προσθέτοντας ότι ενδέχεται να πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της Γερουσίας των ΗΠΑ.