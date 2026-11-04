Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: «Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος» με το σκάνδαλο εκλογικής νοθείας, λέει ο Νταν Σάλιβαν

Έντονες αντιδράσεις για όσα φέρεται να έχουν συμβεί στην Αλάσκα περιέγραψε ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τη Γερουσία, Νταν Σάλιβαν, σε συνέντευξή του στο Fox News, δηλώνοντας ότι οι πολίτες είναι οργισμένοι. Παράλληλα, έκανε λόγο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο εκλογικής νοθείας στην ιστορία της Πολιτείας της Αλάσκας, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις στην ιστορία της Γερουσίας των ΗΠΑ.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τη Γερουσία της Αλάσκας:
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονες αντιδράσεις για όσα φέρεται να έχουν συμβεί στην Αλάσκα περιέγραψε ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τη Γερουσία, Νταν Σάλιβαν, σε συνέντευξή του στο Fox News.
  • «Οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι με όσα έχουν διαδραματιστεί στην Αλάσκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κόσμος είναι οργισμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά.
  • Ο ίδιος έκανε λόγο για «το μεγαλύτερο σκάνδαλο εκλογικής νοθείας στην ιστορία της Πολιτείας της Αλάσκας», προσθέτοντας ότι ενδέχεται να πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έντονες αντιδράσεις για όσα φέρεται να έχουν συμβεί στην Αλάσκα περιέγραψε ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τη Γερουσία, Νταν Σάλιβαν, σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι με όσα έχουν διαδραματιστεί στην Αλάσκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κόσμος είναι οργισμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «το μεγαλύτερο σκάνδαλο εκλογικής νοθείας στην ιστορία της Πολιτείας της Αλάσκας», προσθέτοντας ότι ενδέχεται να πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ