Εκλογές στις ΗΠΑ: Περισσότερα από 2,2 δισ. δολάρια συγκέντρωσαν οι Ρεπουμπλικάνοι – Στα 1,3 δισ. οι Δημοκρατικοί

Οι Ρεπουμπλικάνοι συγκέντρωσαν περισσότερα από 2,2 δισ. δολάρια έναντι περίπου 1,3 δισ. δολαρίων των Δημοκρατικών σε επίπεδο κομματικών οργανώσεων για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ενώ σε επίπεδο μεμονωμένων υποψηφίων οι Δημοκρατικοί προηγούνται με 2,3 δισ. έναντι 1,6 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, οι συνολικές εκλογικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα φτάσουν στο ιστορικό υψηλό των 11,9 δισ. δολαρίων, με τον Ίλον Μασκ να έχει συνεισφέρει 474 εκατ. δολάρια υπέρ των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων και οργανώσεων.

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Εκλογές στις ΗΠΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών (RNC) και οι συνδεδεμένοι με αυτήν οργανισμοί άντλησαν περισσότερα από 2,2 δισ. δολάρια, έναντι περίπου 1,3 δισ. δολαρίων που συγκέντρωσαν οι Δημοκρατικοί.
  • Η εικόνα αντιστρέφεται σε επίπεδο μεμονωμένων υποψηφίων, με τους Δημοκρατικούς να συγκεντρώνουν συνολικά 2,3 δισ. δολάρια έναντι 1,6 δισ. δολαρίων των Ρεπουμπλικανών.
  • Οι συνολικές δαπάνες για τις εκλογές εκτιμάται ότι θα αγγίξουν το ιστορικό υψηλό των 11,9 δισ. δολαρίων, με τον Ίλον Μασκ να έχει διαθέσει 474 εκατ. δολάρια υπέρ των Ρεπουμπλικανών.

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Οι Ρεπουμπλικάνοι συγκέντρωσαν περισσότερα κεφάλαια από τους Δημοκρατικούς σε επίπεδο κομματικών οργανώσεων και συνδεδεμένων φορέων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC).

Συγκεκριμένα, η Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών (RNC) και οι συνδεδεμένοι με αυτήν οργανισμοί άντλησαν περισσότερα από 2,2 δισ. δολάρια, έναντι περίπου 1,3 δισ. δολαρίων που συγκέντρωσαν η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών (DNC) και οι συνεργαζόμενες επιτροπές και οργανώσεις.

Η εικόνα, ωστόσο, αντιστρέφεται σε επίπεδο μεμονωμένων υποψηφίων. Οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι συγκέντρωσαν συνολικά 2,3 δισ. δολάρια για τις εκλογικές τους αναμετρήσεις, έναντι 1,6 δισ. δολαρίων των Ρεπουμπλικανών.

Την ίδια ώρα, οι συνολικές δαπάνες για τις εκλογές εκτιμάται ότι θα αγγίξουν το ιστορικό υψηλό των 11,9 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την οργάνωση OpenSecrets, η οποία παρακολουθεί τη χρηματοδότηση της πολιτικής και των εκλογικών εκστρατειών.

Σημαντική είναι και η οικονομική συνεισφορά του Ίλον Μασκ στην εκλογική αναμέτρηση. Σύμφωνα με καταμέτρηση των New York Times, βάσει ομοσπονδιακών και πολιτειακών δηλώσεων χρηματοδότησης, ο δισεκατομμυριούχος έχει διαθέσει 474 εκατ. δολάρια σε Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους και πολιτικές οργανώσεις κατά την εκλογική περίοδο του 2026.

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