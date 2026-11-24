«Φαίνεται πως δεν εφαρμόστηκαν τα πρωτόκολλα, το περιστατικό σχετίζεται με τις φιάλες οξυγόνου», αναφέρουν στην «R» πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε ποινικό επίπεδο θα αναζητηθούν οι ευθύνες για την τραγική κατάληξη της επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς στο Ζεφύρι.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μια επιχείρηση κατάσβεσης σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι εξελίχθηκε σε τραγωδία, με δύο πυροσβέστες να χάνουν τη ζωή τους παρά τον πλήρη εξοπλισμό προστασίας που διέθεταν. Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο του κτιρίου, χωρίς να καταφέρουν να επιστρέψουν, ενώ ένας ακόμα πυροσβέστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη λειτουργία των αναπνευστικών συσκευών αλλά και στο αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα πυρόσβεσης που προβλέπονται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, σε επιχειρησιακό επίπεδο «όλα πήγαν λάθος», καθώς, όπως επισημαίνουν, «προφανώς δεν εφαρμόστηκαν τα πρωτόκολλα που έπρεπε να τηρηθούν», ενώ παραμένει άγνωστο τι ακριβώς συνέβη με την ενδοεπικοινωνία και εάν υπήρξε πρόβλημα στον συντονισμό των δυνάμεων κατά τη διάρκεια της επέμβασης των πυροσβεστών.

Τα κενά

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι όλα δείχνουν πως το περιστατικό συνδέεται με τις φιάλες οξυγόνου, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξαντλήθηκε το διαθέσιμο οξυγόνο, η αυτονομία του οποίου φτάνει έως και τα 25 λεπτά. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «τελείωσε το οξυγόνο τους, το οποίο έχει διάρκεια αυτονομίας έως 25 λεπτά και αυτομάτως τα θύματα έβγαλαν τις μάσκες τους για να πάρουν ανάσα», εξηγώντας ότι ακόμη και στην περίπτωση που οι φιάλες ήταν γεμάτες, η εξέλιξη ενδεχομένως να μην είχε διαφοροποιηθεί, καθώς, όπως τονίζουν, «δεν θα είχε αλλάξει τίποτα».

Η αφαίρεση των μασκών, ωστόσο, φαίνεται πως αποτέλεσε τη μοιραία κίνηση, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια απολύτως ενστικτώδη αντίδραση μπροστά στην ανάγκη για αναπνοή. «Όποιος και να ήταν στη θέση τους, την ίδια μηχανική κίνηση θα έκανε για να αναπνεύσει», σημειώνουν, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι πυροσβέστες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο υπόγειο, χωρίς να μπορούν να εντοπίσουν διέξοδο διαφυγής. Τελικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, «πνίγηκαν από τους καπνούς».

Ένα ακόμη ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι οι πυροσβέστες να γλίστρησαν στη σκάλα εξαιτίας των συνθηκών που είχαν δημιουργηθεί από τα σκουπίδια και το νερό, με αποτέλεσμα να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Σε αυτή την περίπτωση εκτιμάται ότι μπορεί να χάθηκε πολύτιμος χρόνος, γεγονός που ίσως ήταν καθοριστικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως θα δοθεί και στον χρόνο αντίδρασης της υποστηρικτικής ομάδας, καθώς θα πρέπει να εξακριβωθεί πόσο γρήγορα κινητοποιήθηκε, πόσα λεπτά χρειάστηκαν μέχρι να εντοπιστούν και να απεγκλωβιστούν οι πυροσβέστες, αλλά και εάν υπήρξαν καθυστερήσεις εξαιτίας των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο της φωτιάς.

Σε επίπεδο διερεύνησης της υπόθεσης, έχει ήδη ξεκινήσει Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ θα ακολουθήσει προκαταρκτική έρευνα για να αναζητηθούν ενδεχόμενες ευθύνες και παραλείψεις που ίσως στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα. Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής έχει προχωρήσει στην κατάσχεση των υλικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούσαν οι πυροσβέστες, προκειμένου να εξεταστούν και να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Η Realnews δημοσιεύει φωτογραφίες από το εσωτερικό του μοιραίου κτιρίου, στις οποίες αποτυπώνονται οι χώροι όπου εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Ιατροδικαστική εξέταση

Οι νεκροψίες-νεκροτομές, που ολοκληρώθηκαν στις 16 Νοεμβρίου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, έδειξαν ότι και οι δύο πυροσβέστες πέθαναν από ασφυξία λόγω εισπνοής καπνού και αιθάλης. Στις τραχείες τους εντοπίστηκε αιθάλη, ενώ διαπιστώθηκε και πνευμονικό οίδημα.

Δεν βρέθηκαν εγκαύματα ή θανατηφόρες κακώσεις, παρά μόνο ορισμένες εκδορές και τραύματα. Παράλληλα, παραγγέλθηκαν τοξικολογικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων μονοξειδίου του άνθρακα στον οργανισμό τους. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια των συναδέλφων των τραγικών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. «Δεν είχαν πληγές και κακώσεις όταν τους προσεγγίσαμε. Δεν ξέραμε αν υπήρχαν μέσα στο κτίριο άνθρωποι που χρειάζονταν τη βοήθειά μας. Αργότερα, και αφού είχαμε μπει μέσα, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχαν συνάνθρωποί μας και καίγονταν μόνο σκουπίδια», λένε στην «R», συνάδελφοι του Ηλία Βαλατσού, του Γιώργου Ζυμπίδη και του τρίτου πυροσβέστη που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με αναπνευστικά προβλήματα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Έρευνα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο τριώροφο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι. Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ. Η φωτιά είχε ξεσπάσει στο υπόγειο, όπου η πρόσβαση ήταν δύσκολη λόγω των απορριμμάτων, της έλλειψης κουπαστής και του πυκνού καπνού. Οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την πυρκαγιά με στάχτη και υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, τα οποία φέρεται να απορρίφθηκαν σε σημείο του κλιμακοστασίου όπου υπήρχαν απορρίμματα και εύφλεκτα υλικά. Για την υπόθεση συνελήφθησαν μια 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, 13 και 16 ετών και τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο επήλθε θάνατος. Ενταλμα σύλληψης για το ίδιο αδίκημα εκδόθηκε και εις βάρος του 44χρονου πατέρα, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Η 34χρονη γυναίκα παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό, έπειτα από διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με το ενδεχόμενο προφυλάκισής της. Ως εκ τούτου, η κατηγορούμενη θα παραμείνει στο σπίτι της μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή της, κρίνοντας εάν θα οδηγηθεί στη φυλακή ή εάν θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

«Δεν ήθελα να προκαλέσω κακό»

«Δεν είχα πού αλλού να πετάξω τα κάρβουνα και τις στάχτες και τα τοποθέτησα σε ένα βουναλάκι από στάχτη στην αριστερή πλευρά της εισόδου, εντός του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στο κλιμακοστάσιο», τόνισε η 34χρονη στις Αρχές. «Πάντα τα πετώ εγώ και η μοναδική φορά που έβαλα τα παιδιά μου να τα πετάξουν, ήταν σήμερα το πρωί», ανέφερε ακόμη, λέγοντας ότι το έκανε, επειδή ήταν άρρωστο το ενάμισι έτους βρέφος της και προσέθεσε: «Δεν ήθελα να προκαλέσω αυτό το κακό. Ξέρω ότι φταίω, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήξερα ότι θα γίνει αυτή η τραγωδία και ότι θα πεθάνουν δύο άνθρωποι».

Σημειώνεται ότι η 34χρονη γυναίκα, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους διέμεναν στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, χρησιμοποιώντας ξυλόσομπα για να ζεσταθούν, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που δημοσιεύει η «R».

Βουβός πόνος

Με βουβό πόνο και ραγισμένες καρδιές αποχαιρέτησε ολόκληρη η Ελλάδα δύο δικά της παιδιά, τον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσό και τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, που υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Σε κλίμα οδύνης και πένθους πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Λεύκη Καστοριάς, την ιδιαίτερη πατρίδα του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη. Με το φέρετρό του σκεπασμένο με τη γαλανόλευκη, η οικογένειά του, οι φίλοι του και οι συνάδελφοί του θρήνησαν έναν νέο άνθρωπο γεμάτο ζωντάνια, ήθος και όνειρα για το μέλλον. Είχε ολοκληρώσει τη φοίτησή του στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας το καλοκαίρι και είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα, κάνοντας υπερήφανους τους γονείς του και την αδελφή του. Παράλληλα με τη στολή του πυροσβέστη, που φόρεσε με τόση αγάπη, είχε καταφέρει να περάσει και στο Οικονομικό, δείχνοντας τη δίψα του για γνώση και δημιουργία.

Μία ημέρα αργότερα, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στο κοιμητήριο Άγιος Βασίλειος στο Περιστέρι, πλήθος κόσμου συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία τον Ηλία Βαλατσό. Οσοι τον γνώριζαν μιλούσαν για έναν άνθρωπο σεμνό, ευγενικό, μα ταυτόχρονα έναν αληθινό μαχητή της ζωής. Εχοντας χάσει νωρίς τον πατέρα του και αργότερα τη μητέρα του, εργάστηκε σκληρά στην οικοδομή. Υστερα από μια σοβαρή πτώση από μεγάλο ύψος που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή, αποφάσισε να αφιερωθεί στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Ξεκίνησε ως εθελοντής πυροσβέστης για δύο χρόνια χωρίς αμοιβή και επί δεκαπέντε χρόνια στο Σώμα έμπαινε πάντα μπροστά στις δύσκολες αποστολές, αψηφώντας τον κίνδυνο.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν, πριν από την ταφή, η νεκρική πομπή πέρασε από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό, το δεύτερο σπίτι των δύο ανδρών. Εκεί, κάτω από τον πένθιμο ήχο των σειρήνων και τις μεσίστιες σημαίες, οι συνάδελφοί τους στάθηκαν σε στάση προσοχής και τους αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα, φωνάζοντας «αθάνατοι». Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.