Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με υποχώρηση της θερμοκρασίας, ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κατά τόπους ενισχυμένους βόρειους ανέμους θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, ενώ στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα υποχωρήσει έως τους -2 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, τις πρωινές ώρες αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών υπάρχει στα βορειοανατολικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Στη Βόρεια Ελλάδα από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Δυτική Ελλάδα από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα Δωδεκάνησα από 16 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο βορειοδυτικό τμήμα του πελάγους θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στον Κορινθιακό Κόλπο θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 5 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με περιορισμένες νεφώσεις. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με τις τιμές στα βόρεια του νομού να είναι κατά 3 έως 4 βαθμούς χαμηλότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, παρουσιάζοντας μικρή εξασθένηση.

Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στον Θερμαϊκό Κόλπο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ, οι οποίοι κατά τις πρωινές ώρες θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ.