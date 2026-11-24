Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την έρευνα των Αρχών για τον 14χρονο μαθητή από την Ήπειρο, ο οποίος αναζήτησε όπλα μέσω εφαρμογών στο διαδίκτυο για να εκδικηθεί συνομήλικους του, οι οποίοι του έκαναν bullying.

Ο 14χρονος περιέγραψε στους αστυνομικούς τα περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας που καταγγέλλει ότι βίωνε από μία ομάδα ανηλίκων. Σύμφωνα με το Livenews, οι ίδιοι ανήλικοι έκαναν bullying και σε μία φίλη του 14χρονο. Αυτό φαίνεται να ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

«Όποτε τους συναντώ με βρίζουν και μου κάνουν bullying»

«Όποτε τους συναντώ, με βρίζουν και μου κάνουν μπούλινγκ με εκφράσεις όπως “Ρώσος”, “Πούτιν”. Με χτυπάνε. Μου πετάνε πράγματα και προσπαθούν να με ξεφτιλίσουν» περιέγραψε ο 14χρονος στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ιδιαίτερη σημασία στην εξέλιξη της υπόθεσης αποδίδουν οι αστυνομικοί στη γνωριμία του μαθητή με ένα συνομήλικο κορίτσι, το οποίο δεχόταν επίσης εκφοβισμό λόγω της εμφάνισης και του σεξουαλικού προσανατολισμού του.

«Το τελευταίο διάστημα έκανε παρέα με ένα κορίτσι το οποίο δεν είχε τον τυπικό σεξουαλικό προσανατολισμό, ούτε την τυπική κοριτσίστικη εμφάνιση. Για το λόγο αυτό το κορίτσι δεχόταν bullying ανάλογο με εκείνο που δεχόταν και ο ίδιος από άλλα ωστόσο παιδιά και ως αντίδραση αυτοτραυματιζόταν. Ο ίδιος συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν σωστό αυτό και ότι θα ήταν πιο σωστό να τιμωρηθούν αυτοί που τον εκφόβιζαν», προκύπτει από την έρευνα της αστυνομίας.

Οι αλλαγές στη συμπεριφορά του

Τότε ο αρχίζει να αλλάζει η συμπεριφορά του 14χρονου. Κλείστηκε ακόμα περισσότερο στον εαυτό του, έμενε ξύπνιος τα βράδια και γινόταν όλο και πιο νευρικός.

Σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι, ο πατέρας βρήκε ένα μαχαίρι μάχης 35 εκατοστών. Παράλληλα, παρατήρησε φθορές στο μαξιλάρι του γιου και συγκεκριμένα 10 κοψίματα. Όπως διαπιστώθηκε ο 14χρονος είχε παραγγείλει το πολεμικό μαχαίρι διαδικτυακά, ενώ προσέγγισε 17χρονο από την Αλβανία, ο οποίος διέδιδε ότι έχει πρόσβαση σε όπλα από την Αλβανία. Του ζήτησε να του φέρει ένα πιστόλι και του έδωσε 300 ευρώ. Ο 17χρονος πήρε τα χρήματα και από τότε εξαφανίστηκε.

Ο 14χρονος όμως ήταν αποφασισμένος. Ήταν αρχές του περασμένου καλοκαιριού. Η εποχή, που όπως φαίνεται αφιέρωνε ώρες ολόκληρες καθημερινά για να βρει όπλο. Όταν απέτυχε η προσπάθεια αγοράς όπλου από τον 17χρονο από την Αλβανία, ο 14χρονος άρχισε να μπαίνει σε διάφορες ομάδες στο Telegram και κατέληξε σε μια ομάδα ρωσόφωνων που ανέβαζαν πολεμικό περιεχόμενο. Ρώτησε πώς μπορεί να αγοράσει οπλισμό στην Ελλάδα. Κάποιοι τον κορόιδεψαν και τον αποδοκίμασαν, ενώ ένας που του υποσχέθηκε βοήθεια, δεν του φάνηκε σοβαρός.

«Σκοτεινές» σκέψεις και αδικαιολόγητοι τραυματισμοί

Ο 14χρονος κινείτο στοχευμένα. Από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού συνέλεγε πληροφορίες γι’ αυτούς και συγκεκριμένα για τα σχολεία και τις τάξεις που πηγαίνουν. Επρόκειτο για παιδιά 13 έως 17 ετών. Έχοντας δει πολλά βίντεο στο youtube από σχολικές επιθέσεις αλλά και κάνοντας σχετική έρευνα στο ChatGPT αποφάσισε πως η καλύτερη λύση θα ήταν να έχει ένα πιστόλι και ένα ημιαυτόματο όπλο, στολή μάχης με κάμερα και κράνος και να τους επιτεθεί.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο 14χρονος είχε σκεφτεί διάφορα ενδεχόμενα για την τελική φάση του σχεδίου του. Επεξεργάστηκε στο μυαλό του περισσότερα από ένα πιθανά σενάρια επίθεσης, είτε σε σχολικές μονάδες είτε σε κοινό σημείο συγκέντρωσης των προσώπων που θεωρούσε υπεύθυνα για την κακοποίησή του. Τον προβλημάτιζε ότι η μετακίνηση μεταξύ διαφορετικών στόχων αύξανε τον κίνδυνο να εντοπιστεί πριν ολοκληρώσει την πράξη που είχε στο μυαλό του.

Η μητέρα του 14χρονου που μίλησε στο Live News, αλλά και ο πατέρας του, άρχισαν να συνδυάζουν καταστάσεις, όταν συνειδητοποίησαν την επικίνδυνη πορεία στη ζωή του γιου τους.

Όταν οι γονείς άκουσαν την παραδοχή του γιου τους, ανακάλεσαν στη μνήμη τους πολλά περιστατικά αδικαιολόγητων τραυματισμών τους παιδιού τους και δήλωσαν την πρόθεσή τους να υποβάλλουν σε μελλοντικό χρόνο μηνύσεις σε βάρος της ομάδας των ανηλίκων.

Όταν το σχέδιο του 14χρονου αποκαλύφθηκε, ο ανήλικος δεν συνελήφθη. Αποφασίστηκε η άμεση παρέμβαση παιδοψυχολόγων και κοινωνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειάς του.