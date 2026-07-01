Μπαχτσελί: Νέο παραλήρημα – «Οι ημέρες που κακομαθημένα παιδιά προκαλούσαν την Τουρκία έχουν περάσει»

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του στη γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι ο τουρκικός στρατός αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Υπενθυμίζοντας τα λόγια του Γκαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, «Τα σύνορα ενός έθνους του οποίου τα εδάφη καταλήγουν στη θάλασσα χαράσσονται από τη δύναμη και την ικανότητα του λαού του», ο Μπαχτσελί γιόρτασε την 1η Ιουλίου την Ημέρα Ναυτιλίας και Καμποτάζ και ευχαρίστησε όσους εργάζονται στον ναυτιλιακό τομέα και το προσωπικό των Ναυτικών Δυνάμεων.

«Ο τουρκικός στρατός είναι η γεωπολιτική ραχοκοκαλιά που στηρίζει τα περιφερειακά σχέδια του ΝΑΤΟ και εμποδίζει το να παραμένουν αυτά μόνο στα χαρτιά — από τη φύλαξη του “κλειδιού” της Μαύρης Θάλασσας και την ιστορική μας κυριαρχία στα Στενά, μέχρι την παρουσία μας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος, καθώς και το οικοσύστημα των στρατηγικών μας βάσεων και λιμανιών που εκτείνεται από το Ακσάζ έως το Ιντζιρλίκ» περιέγραψε.

Στους γνωστούς προκλητικούς τόνους συνέχισε λέγοντας: «Σήμερα, κάθε σταγόνα της Γαλάζιας Πατρίδας μας, οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας, τα στρατηγικά μας ναυπηγεία, το ένδοξο ναυτικό μας και ο συνεχώς αυξανόμενος εμπορικός μας στόλος αναπνέουν με την ίδια αξιοπρέπεια και πνεύμα. Το καμποτάζ, όπως ήταν χθες, είναι θέμα ανεξαρτησίας που πρέπει να προστατεύεται σαν κόρη οφθαλμού, να φροντίζεται σαν μωρό που δεν χωρίζεται από την αγκαλιά της μητέρας του και να κατανοείται με το γεωπολιτικό του βάθος, σήμερα και στο μέλλον».

Ο πρόεδρος του MHP συνέδεσε τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι έχει αλλάξει η στάση των συμμάχων απέναντι στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Η αντίληψη που άφηνε τις αμυντικές ανάγκες της Τουρκίας σε εκκρεμότητα και καθυστερούσε τα δίκαια αιτήματά της έχει λήξει προ πολλού».

«Οι ημέρες κατά τις οποίες επευφημούσαν τις προκλήσεις που διεξήγαγαν τα κακομαθημένα παιδιά εναντίον του κράτους της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θάλασσα των Νήσων και στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν πλέον παρέλθει» τόνισε.

Στην ομιλία του ο Μπαχτσελί επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του για τη «Γαλάζια Πατρίδα», παρουσιάζοντας τη θαλάσσια ισχύ ως βασικό στοιχείο της τουρκικής στρατηγικής. «Η Τουρκία, που αποτελεί το νότιο τείχος της «Γαλάζιας Πατρίδας» μας στη Μεσόγειο και αποτελεί την ακλόνητη ασπίδα της ναυτικής ασφάλειας ενάντια στα δίκτυα τρομοκρατίας, συντόνισε τις ναυτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και τους ελέγχους για εμπάργκο στα ανοικτά της Λιβύης».

Σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι τα τουρκικά εξοπλιστικά προγράμματα ««Στα ύδατά μας, τα έργα MİLGEM, οι φρεγάτες μας, το εθνικό μας καμάρι Anadolu, τα υποβρύχιά μας και τα έργα μη επανδρωμένων θαλάσσιων οχημάτων έχουν αποτελέσει μια τεχνολογική ασπίδα προς τιμήν του αγώνα μας για τη Γαλάζια Πατρίδα».