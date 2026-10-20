Ρόστοκ Σίγουλβς – Άρης 79-110: «Κιτρινόμαυρο» πάρτι στη Γερμανία και 4Χ4 στο EuroCup

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Με εμφατικό τρόπο πέρασε ο Άρης από τη Γερμανία, επικρατώντας της Ρόστοκ Σίγουλβς με 110-79 για την 4η αγωνιστική του EuroCup και διατηρώντας το απόλυτο των νικών στη διοργάνωση.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξεχώρισε με την επιθετική της αποτελεσματικότητα, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα σουτ από την περιφέρεια, ενώ είχε ξεκάθαρο προβάδισμα και στον τομέα των ριμπάουντ. Οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, βρήκαν σταθερές λύσεις στο σκοράρισμα και δεν επέτρεψαν στους Γερμανούς να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο.

Με τη διαφορά να αυξάνεται σταδιακά, ο Άρης μετέτρεψε την αναμέτρηση σε παράσταση κυριαρχίας, φτάνοντας χωρίς δυσκολία στην τελική επικράτηση.

Κορυφαίος για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν ο Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, καταγράφοντας double-double. Ο Αμερικανός είχε 8/12 δίποντα και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ομάδα του.

Εξαιρετική παρουσία είχε και ο Μόργκαν, που πρόσφερε 20 πόντους με 3/6 τρίποντα και απόλυτη ευστοχία στις βολές (9/9). Ο Ντιμιτρίεβιτς ακολούθησε με 17 πόντους και 4 ασίστ, έχοντας 3/4 τρίποντα, ενώ ο Τολιόπουλος πρόσθεσε 16 πόντους με 3/8 σουτ από τα 6,75 μέτρα.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία των φίλων του Άρη, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες της γερμανικής έδρας, στηρίζοντας την προσπάθεια της ομάδας τους.

Τα δεκάλεπτα: 20-29, 37-58, 51-83, 79-110

ΡΟΣΤΟΚ ΣΙΓΟΥΛΒΣ (Πρζέμισλαβ Φρανκουκίεβιτς): Κρόκετ Τζ. 12 (1), Κόπλαντ 15 (2), Λόκχαρτ, Μπαγκέτε 2, Χάρτβιτς 2, Λάνσνταουν 6, Αμάιζε 5 (1), Στόουβ 2, Κλάσεν, Γουίδερς 22 (6), Κόνοντσουκ 4, Λόιχτεν 9.

ΑΡΗΣ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 2, Ρόμπινσον-Έρλ 21 (1), Τολιόπουλος 16 (3), Ντιμιτρίεβιτς 17 (3), Χατζηλάμπρου 5 (1), Γιόβιτς, Μόργκαν 20 (3), Λίντελ 7 (2), Κώστας Αντετοκούνμπο 6, Θανάσης Αντετοκούνμπο 2, Μπιρτς 8, Μοκόκα 6 (1).