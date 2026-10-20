Τραμπ: H Ουκρανία πρέπει να κάνει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε απόψε την Ουκρανία να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

“Η Ουκρανία πρέπει να θέλει να διευθετηθεί αυτός ο πόλεμος”, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέλεξε να ασκήσει πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πολύ περισσότερη απ’ ό,τι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο ίδιος “θέλει η Ουκρανία να συνάψει συμφωνία” με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

“Ο Ζελένσκι πρέπει να έχει τη βούληση να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και αν δεν γίνει αυτό, τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ άσχημα” προειδοποίησε, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο.