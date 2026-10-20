Αθήνα: Ανησυχία εν όψει των πανεκπαιδευτικών κινητοποιήσεων – Θωρακίζονται τα καταστήματα στο Κολωνάκι – ΦΩΤΟ

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Τόσο η Αθήνα όσο και άλλες πόλεις της Ελλάδας ετοιμάζονται για τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της Τετάρτης, που θα πραγματοποιηθούν για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Οι αρχές έχουν εκπονήσει ειδικό σχεδιασμό μέτρων, μετά και τα πολύ σοβαρά επεισόδια στη Γαλλία, αλλά και τις καταστροφές σε εμπορικά καταστήματα.

Παράλληλα, έντονο προβληματισμό έχουν και καταστηματάρχες στην πρωτεύουσα.

Η ανησυχία που φαίνεται να επικρατεί σε μερίδα του εμπορικού κόσμου, αποτυπώνεται σε γνωστό κατάστημα στο Κολωνάκι. Συγκεκριμένα, το κατάστημα με αξεσουάρ και είδη ένδυσης υψηλής αξίας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Βουκουρεστίου, τοποθέτησε προστατευτικά καλύμματα στις βιτρίνες και στα παράθυρά του, αφήνοντας ανοιχτή μόνο την κεντρική είσοδο.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχο κατάστημα, της ίδιας φίρμας, έγινε στόχος στο Παρίσι, κατά τις μεγάλες διαδηλώσεις.

Σχέδιο αυξημένων αστυνομικών μέτρων

Η Ελληνική Αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει των κινητοποιήσεων, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στην Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικό μέρος των αστυνομικών δυνάμεων θα διατεθεί στις πόλεις όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις.

Στον σχεδιασμό των αρχών λαμβάνονται υπόψη και οι εξελίξεις σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Αλβανία. Παράλληλα, εξετάζεται η διενέργεια προληπτικών ελέγχων, ανάλογων με εκείνους που εφαρμόζονται σε μεγάλες ετήσιες συγκεντρώσεις.

Επιπλέον, έχει ενεργοποιηθεί το πληροφοριακό δίκτυο της ΕΛΑΣ για την παρακολούθηση ύποπτων κινήσεων, με έμφαση σε χώρους από τους οποίους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ενδέχεται να προκύψουν επεισόδια.

Κεντρικός στόχος του επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι η προστασία των συμμετεχόντων και η διασφάλιση του δικαιώματος μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών να διαδηλώσουν ειρηνικά και να εκφράσουν τα αιτήματά τους.

Δημογλίδου: «Προετοιμαζόμαστε ακόμη και για το χειρότερο στις κινητοποιήσεις»

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας το πρωί της Τρίτης (20/10) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Εμείς κάθε φορά, σε κάθε τέτοιου είδους συγκέντρωση, προετοιμαζόμαστε, ακόμη και για το χειρότερο», είπε, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να επιχειρήσουν ομάδες να προκαλέσουν επεισόδια κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι στόχος των μέτρων είναι να διεξαχθούν οι συγκεντρώσεις με ασφάλεια: «Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα επιτραπεί κάτι τέτοιο, ούτε να κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή από την πλευρά τους».

Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση επεισοδίων

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε τη Δευτέρα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στο Μega, αναφερόμενος στις επικείμενες κινητοποιήσεις. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις εάν επιχειρηθεί να αμαυρωθούν οι συγκεντρώσεις με επεισόδια.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης, καθώς και στην εξέλιξη των συγκεντρώσεων υπό τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που σχεδιάζουν οι αρμόδιες αρχές.