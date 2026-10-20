Γαρυφαλλιά Ψαράκου: Στον Άρειο Πάγο για να «σπάσει» τα ισόβια ο καταδικασμένος δολοφόνος της – «Θέλει να σώσει το τομάρι του» λέει η μητέρα της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο άσκησε ο καταδικασμένος για τη ανθρωποκτονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της στη Φολέγανδρο, το 2021. Ο δράστης έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό και, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, επιδιώκει ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση.

Η νέα δικαστική εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση της μητέρας της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρας Μάκου, η οποία, μιλώντας στον Alpha, χαρακτήρισε τον καταδικασμένο αμετανόητο, υποστηρίζοντας ότι μοναδικός του στόχος είναι να αποφυλακιστεί.

«Έχει πάρει από κοντά μας ένα πλάσμα θεϊκό, έχει αφαιρέσει τα όνειρά της, τα νιάτα της, τη ζωντάνια της…», ανέφερε η μητέρα της 26χρονης.

Στη συνέχεια, δήλωσε: «Είναι ένας άνθρωπος αμετανόητος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ζητάει συγγνώμη, απλά θέλει να σώσει το τομάρι του. Ήμουν σίγουρη ότι θα πάει στον Άρειο Πάγο, γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βγει από τη φυλακή. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει αφαιρέσει τη ζωή από ένα κορίτσι. Αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι θέλει να σώσει το τομάρι του».

Η Αλεξάνδρα Μάκου υποστήριξε ακόμη ότι η πραγματική μεταμέλεια πρέπει να αποδεικνύεται με πράξεις και όχι μόνο με λόγια, επισημαίνοντας πως η απόφαση του καταδικασμένου να συνεχίσει τη δικαστική διαδικασία δεν αποτελεί, για την οικογένεια, ένδειξη μεταμέλειας.

«Θα μπορούσε να μην προχωρήσει και να δείξει μεταμέλεια. Μια πραγματική συγγνώμη, η οποία είναι στις πράξεις και όχι στα λόγια. Αυτό θα ήταν για εμάς σημάδι ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του», τόνισε.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Επιθυμεί να σπάσει τα ισόβια»

Για τη νέα δικαστική εξέλιξη μίλησε και ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξης Μαυραειδής, εξηγώντας ότι ο καταδικασμένος προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, επιδιώκοντας την αναίρεση της καταδικαστικής απόφασης.

Όπως ανέφερε, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Σύρου διατήρησε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτοδίκως, απορρίπτοντας ομόφωνα τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού και βρασμού ψυχικής ορμής.

«Άσκησε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου. Προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την αρχική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Σύρου», δήλωσε ο δικηγόρος.

Αναφερόμενος στον σκοπό της προσφυγής, πρόσθεσε: «Προφανώς επιθυμεί να σπάσει τα ισόβια. Όπως λέμε και πιο λαϊκά, επιθυμεί κάποια ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση. Έχει επικαλεστεί ακόμη και τον Πάουλο Κοέλιο, ότι το σύμπαν συνωμότησε για όσα έγιναν».

Σύμφωνα με τον Αλέξη Μαυραειδή, ο καταδικασμένος έχει επικαλεστεί επίσης τη μεταμέλεια, πέραν των ισχυρισμών για μειωμένο καταλογισμό και βρασμό ψυχικής ορμής.

Ο δικηγόρος της οικογένειας χαρακτήρισε την απόφαση του Εφετείου «νομικά πολύ καλά αιτιολογημένη και πλήρως εμπεριστατωμένη», υποστηρίζοντας ότι «δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αρμόδιος να αποφανθεί επί της αίτησης αναίρεσης είναι ο Άρειος Πάγος.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην επιβάρυνση που προκαλεί στην οικογένεια της Γαρυφαλλιάς η συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας. «Δεν μπορεί και η οικογένεια να ησυχάσει, να βρίσκεται έξι χρόνια μετά και πάλι στα δικαστήρια για την ίδια υπόθεση», επισήμανε.