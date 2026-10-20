Σπάτα: Συνελήφθη 59χρονος οδηγός βυτιοφόρου για παράνομη μετάγγιση λυμάτων – Διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος

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Στη σύλληψη 59χρονου οδηγού βυτιοφόρου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της Δευτέρας (19/10), καθώς εντοπίστηκε να μεταγγίζει παράνομα υγρά απόβλητα σε δεξαμενή οικοπέδου στην περιοχή των Σπάτων. Κατά την αυτοψία που ακολούθησε, διαπιστώθηκε διαρροή λυμάτων στο έδαφος, με άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με αντικείμενο την παράνομη διαχείριση και την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων. Σε βάρος του 59χρονου ημεδαπού, καθώς και ενός 53χρονου ιδιοκτήτη εταιρείας, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας.

Είχε προηγηθεί ενδελεχής έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το συγκεκριμένο οικόπεδο υπό διακριτική παρακολούθηση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντόπισαν και ακινητοποίησαν το βυτιοφόρο τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε τη μετάγγιση των αποβλήτων στη δεξαμενή.

Στο σημείο κλήθηκαν περιβαλλοντολόγοι του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία.

Οι αρμόδιοι διαπίστωσαν ότι λύματα διέρρεαν στο έδαφος τόσο κατά τη διαδικασία μεταφοράς τους από το βυτιοφόρο στη δεξαμενή όσο και από δεύτερο, παρακείμενο σταθμευμένο βυτιοφόρο. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, η διαρροή δημιουργούσε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν καθημερινά τους ελέγχους για τον εντοπισμό παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

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