Τραμπ: Κάνει πίσω στις απειλές κατά της καναδικής Bombardier – Οι 1.500 θέσεις εργασίας στο Κάνσας άλλαξαν τα σχέδιά του

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Στροφή 180 μοιρών πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην καναδική αεροναυπηγική εταιρεία Bombardier, εγκαταλείποντας τις απειλές για αποκλεισμό των αεροσκαφών της από την αμερικανική αγορά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο την εταιρεία στο πλαίσιο της εμπορικής αντιπαράθεσης με τον Καναδά, ανακοίνωσε ότι πλέον σκοπεύει να τη στηρίξει, αφού ενημερώθηκε ότι απασχολεί 1.500 εργαζομένους στο Κάνσας. Η αλλαγή στάσης έρχεται λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ενώ οι μετοχές της Bombardier κατέγραψαν άνοδο 4% μετά τις δηλώσεις του.

Σύμφωνα με το Reuters, οι απειλές του Τραμπ τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαν προκαλέσει αναστάτωση στην πολιτεία του Κάνσας, όπου η Bombardier διατηρεί σημαντικές εγκαταστάσεις και απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους.

Η προοπτική αποκλεισμού των αεροσκαφών της από την αμερικανική αγορά προκάλεσε παρεμβάσεις πολιτικών της περιοχής προς τον Λευκό Οίκο, μεταξύ των οποίων και του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ, ο οποίος δίνει δύσκολη μάχη για την επανεκλογή του.

«Δεν πρόκειται να τους βλάψουμε αν βρίσκονται στο Κάνσας»

Μιλώντας τη Δευτέρα (19/10), κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κάνσας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Bombardier, παραδεχόμενος ότι αρχικά την αντιμετώπιζε αποκλειστικά ως καναδική επιχείρηση.

«Πρόκειται να βοηθήσω μια συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία να τακτοποιήσει τις υποθέσεις της. Θα τη βοηθήσω επειδή πάντοτε τη θεωρούσα καναδική εταιρεία», δήλωσε.

«Αλλά τώρα ανακαλύπτω ότι έχει παρουσία εδώ και δεν πρόκειται να τους βλάψουμε εφόσον βρίσκονται στο Κάνσας. Επομένως, θα φροντίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και τις θέσεις εργασίας», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξή του στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο 12 News, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευσή του.

«Θα φροντίσουμε την Bombardier», δήλωσε, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του γερουσιαστή Μάρσαλ στην υπόθεση.

Η παρέμβαση του Ρεπουμπλικανού πολιτικού είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένας πιθανός αποκλεισμός της εταιρείας θα μπορούσε να πλήξει την τοπική οικονομία και τις θέσεις εργασίας σε μια πολιτεία με κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Η Bombardier απασχολεί 3.500 εργαζομένους στις ΗΠΑ

Παρά την καναδική της έδρα, η Bombardier διαθέτει εκτεταμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία απέκτησε την αμερικανική Learjet το 1990 και εγκατέστησε την αμερικανική έδρα της στο Κάνσας.

Σήμερα απασχολεί περίπου 3.500 εργαζομένους στις ΗΠΑ, από τους οποίους περισσότεροι από το 40% εργάζονται στη Γουίτσιτα του Κάνσας.

Η πόλη φιλοξενεί επίσης την έδρα των αμυντικών δραστηριοτήτων της Bombardier.

Η επιχείρηση έχει ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κέντρου εκπαίδευσης για τη Βόρεια Αμερική στο Κάνσας, ενώ δηλώνει ότι συνεχίζει να αυξάνει το προσωπικό της στην πολιτεία.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα γνωστοποίησε νέα επένδυση 50 εκατομμυρίων δολαρίων στη Γουίτσιτα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην περιοχή.

Παράλληλα, σχεδιάζει να ανοίξει εγκαταστάσεις στο Φορτ Γουέιν της Ιντιάνα.

Οι επενδύσεις αυτές αποτέλεσαν καθοριστικό επιχείρημα για όσους προσπάθησαν να μεταπείσουν τον Τραμπ σχετικά με τις συνέπειες ενός εμπορικού αποκλεισμού.

Άνοδος 4% για τη μετοχή μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Η αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου έγινε θετικά δεκτή από τις αγορές.

Η μετοχή της Bombardier κατέγραψε άνοδο 4% την Τρίτη (20/10), καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν ανακουφισμένοι από την απομάκρυνση του ενδεχομένου επιβολής περιορισμών στην αμερικανική αγορά.

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις, παραπέμποντας τους δημοσιογράφους στην τηλεοπτική συνέντευξη του Τραμπ.

Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική για την εταιρεία, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασική αγορά για τα ιδιωτικά αεροσκάφη που κατασκευάζει.

Στο φόντο ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ και Καναδά

Η αντιπαράθεση με την Bombardier εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Οτάβα.

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε δασμούς σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά την κατάρρευση διαδοχικών γύρων εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Ο Καναδάς απάντησε στις αρχές Σεπτεμβρίου με αντίμετρα σε αμερικανικά προϊόντα.

Στη συνέχεια, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε περιορισμούς στις εισαγωγές ευρείας κατηγορίας καναδικών αλκοολούχων ποτών, μοτοσικλετών και γαλακτοκομικών προϊόντων, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 29 Σεπτεμβρίου.

Παρότι η Bombardier είχε βρεθεί στο στόχαστρο των απειλών του Τραμπ, τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στα συγκεκριμένα μέτρα.

Σύμφωνα με το Reuters, παρέμενε επίσης ασαφές με ποιον τρόπο θα μπορούσε ο Αμερικανός πρόεδρος να αποκλείσει την παράδοση ιδιωτικών αεροσκαφών Bombardier σε πελάτες των ΗΠΑ, καθώς τα αεροσκάφη είχαν ήδη λάβει πιστοποίηση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ απειλεί την Bombardier

Η νέα αντιπαράθεση δεν είναι η πρώτη ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και την καναδική κατασκευάστρια αεροσκαφών.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Τραμπ είχε απειλήσει να ανακαλέσει τις πιστοποιήσεις των αεροσκαφών Bombardier, εξαιτίας διαφωνίας σχετικά με την πιστοποίηση αεροσκαφών της αμερικανικής ανταγωνίστριάς της, Gulfstream Aerospace, στον Καναδά.

Οι απειλές εκείνες δεν υλοποιήθηκαν, καθώς η καναδική ρυθμιστική Αρχή Transport Canada ενέκρινε τελικά τα αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη.

Η τελευταία υποχώρηση δείχνει ότι οι εμπορικές πιέσεις του Τραμπ μπορούν να συναντήσουν αντιστάσεις και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν απειλούνται αμερικανικές θέσεις εργασίας.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν και τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ να διεκδικεί την επανεκλογή του, ο Τραμπ επέλεξε τελικά να προστατεύσει την αμερικανική δραστηριότητα μιας εταιρείας που μέχρι πρότινος αντιμετώπιζε ως στόχο του εμπορικού πολέμου με τον Καναδά.