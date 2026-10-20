Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 5-1: Παράσταση Φόντεν με χατ-τρικ, βαριά ήττα για την «Ένωση»

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Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, γνωρίζοντας μια αναμενόμενη μεν, αλλά βαριά ήττα με 5-1 στο «Έτιχαντ».

Οι «πολίτες» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, με τον Φιλ Φόντεν να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Η αγγλική ομάδα πήρε το προβάδισμα στο 12ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Έντσο Φερνάντες στο δοκάρι, ο Άντερσον εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην άμυνα της Ένωσης και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 34’, ο Φόντεν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, δίνοντας στη Σίτι σαφές προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα.

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να μειώσει σε 2-1 στο 52’, με τον Πήλιο να ολοκληρώνει ιδανικά τη συνεργασία του με τον Ζίνι. Η απάντηση των γηπεδούχων, ωστόσο, ήταν άμεση, καθώς ο Σερκί στο 57’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Στο 65’, ο Φόντεν πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 4-1, ενώ στο 76’ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του, διαμορφώνοντας το τελικό 5-1. Η Ένωση προσπάθησε να βρει ένα ακόμη γκολ, με τον Ζίνι να απειλεί στο 75’, όμως ο Ντοναρούμα κράτησε το σκορ.

Διαιτητής: Βίλι Ντελαζό

Κίτρινες: Γκβάρντιολ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Ντίας (83΄ Μπρέθγουεϊτ), Κουσάνοφ, Γκβάρντιολ (72΄ Βίτορ Ρέις), Λιούις, Άντερσον, Φερνάντες (72΄ Αϊτ Νούρι), Ελίας, Τσερκί, Φόντεν, Σάμπα (63΄ ΜακΈιντου).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (46΄ Κοϊτά), Αριάγκα (83΄ Βιτάλις), Μάγερ, Ζοάο Μάριο (63΄ Ζούμπκοφ), Βάργκα (46΄ Ζίνι), Γιόβιτς (83΄ Γκατσίνοβιτς)