ΗΠΑ-Ουκρανία: «Πολύ παραγωγικές» οι συνομιλίες Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ – Διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου

Ως «πολύ παραγωγικές» χαρακτήρισε Αμερικανός αξιωματούχος στο AFP τις συνομιλίες των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταγράφοντας ισχυρή ευθυγράμμιση ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ευρώπης. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί την Τετάρτη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο των διπλωματικών διεργασιών για τον τερματισμό του πολέμου.

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ΗΠΑ-Ουκρανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Πολύ παραγωγικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες των Αμερικανών απεσταλμένων, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αμερικανός αξιωματούχος στο AFP.
  • «Υπάρχει πλέον ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης σχετικά με τα επόμενα βήματα», ανέφερε ο Aμερικανός αξιωματούχος.
  • Ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τετάρτη προκειμένου να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

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«Πολύ παραγωγικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών απεσταλμένων, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Υπάρχει πλέον ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης σχετικά με τα επόμενα βήματα», ανέφερε ο Aμερικανός αξιωματούχος, συμπληρώνοντας ότι ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τετάρτη προκειμένου να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

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