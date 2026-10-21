Μεξικό: 67 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της 8χρονης Καμίλα – Αποζημίωση 242.000 ευρώ στην οικογένεια

Σε κάθειρξη 67 ετών και έξι μηνών καταδικάστηκαν δύο άνδρες στο Μεξικό για τη δολοφονία της 8χρονης Καμίλα Γκόμες στην πόλη Τάσκο, ενώ ο καθένας υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση περίπου 242.000 ευρώ στην οικογένεια. Η απαγωγή και ο θάνατος του παιδιού το 2024 είχαν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και επίθεση πολιτών κατά των υπόπτων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το φαινόμενο των λιντσαρισμάτων στη χώρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κάθειρξη 67 ετών και έξι μηνών καταδικάστηκαν δύο άνδρες στο Μεξικό για τη δολοφονία της 8χρονης Καμίλα Γκόμες, ενώ ο καθένας υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση περίπου 242.000 ευρώ στην οικογένεια.
  • Το κοριτσάκι είχε εξαφανιστεί τον Μάρτιο του 2024 και βρέθηκε νεκρό μέσα σε σακούλα στην άκρη δρόμου, λίγες ώρες αφότου η μητέρα του άρχισε να δέχεται τηλεφωνήματα για λύτρα.
  • Η είδηση του θανάτου της 8χρονης είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και το λιντσάρισμα των υπόπτων από πολίτες, οδηγώντας στον θάνατο μίας κατηγορούμενης γυναίκας και τον τραυματισμό των δύο ανδρών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κάθειρξη 67 ετών και έξι μηνών καταδικάστηκαν την Τρίτη δύο άνδρες στο Μεξικό για τη δολοφονία της 8χρονης Καμίλα Γκόμες, η οποία είχε συγκλονίσει την πόλη Τάσκο, στην πολιτεία Γκερέρο, το 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της πολιτείας, ο καθένας από τους δύο καταδικασθέντες υποχρεούται να καταβάλει στην οικογένεια του παιδιού αποζημίωση ύψους 5 εκατομμυρίων πέσο, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 242.000 ευρώ.

Η μικρή Καμίλα εξαφανίστηκε στις 27 Μαρτίου 2024, όταν βγήκε από το σπίτι της για να παίξει. Λίγο αργότερα, η μητέρα της άρχισε να δέχεται ανώνυμα τηλεφωνήματα από άτομα που απαιτούσαν λύτρα για την απελευθέρωση του παιδιού.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας συνέβαλε στον εντοπισμό των υπόπτων, ωστόσο λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της, το κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό μέσα σε μαύρη σακούλα, στην άκρη δρόμου, βάζοντας τραγικό τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Η είδηση του θανάτου της 8χρονης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Δεκάδες κάτοικοι απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους της Τάσκο και συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι όπου βρίσκονταν οι ύποπτοι.

Στη συνέχεια, αφού τους έβγαλαν διά της βίας από την οικία, τους επιτέθηκαν με ρόπαλα, χωρίς να υπάρξει αστυνομική παρέμβαση.

Μία γυναίκα, η οποία κατηγορούνταν για συμμετοχή στην απαγωγή του παιδιού, υπέκυψε στα τραύματά της. Δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και, στη συνέχεια, οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η υπόθεση της Καμίλα επανέφερε στο προσκήνιο το φαινόμενο των λιντσαρισμάτων στο Μεξικό, όπου κατηγορούμενοι για εγκλήματα που προκαλούν έντονη κοινωνική αγανάκτηση γίνονται συχνά στόχος επιθέσεων από πολίτες.

Ειδικοί συνδέουν την πρακτική αυτή με το διάχυτο αίσθημα ατιμωρησίας και την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς απονομής δικαιοσύνης.

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