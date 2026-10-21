Πορτογαλία: Χιλιάδες στους δρόμους για το δικαίωμα στη στέγαση – 55 συλλήψεις και συγκρούσεις με την αστυνομία

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Νέο κύμα κινητοποιήσεων για το δικαίωμα στη στέγαση έβγαλε χιλιάδες πολίτες στους δρόμους της Πορτογαλίας το βράδυ της Τρίτης, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να πραγματοποιούνται στη Λισαβόνα και το Πόρτο, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Οι διαδηλώσεις ακολούθησαν την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας για την απομάκρυνση των σκηνών που είχαν στήσει ακτιβιστές. Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, κατά την επιχείρηση στη Λισαβόνα συνελήφθησαν 55 άτομα, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στην πλατεία Ρόσιο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, ακτιβιστές ψήφισαν διά ανατάσεως χειρός να κατασκηνώσουν εκ νέου στον χώρο προκειμένου να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους. «Με ανάγκασαν να βγω στον δρόμο για να φωνάξω» και «η Λισαβόνα δεν είναι προς πώληση» έγραφαν ορισμένα από τα πανό των διαδηλωτών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ρόσιο υπό την επιτήρηση της αστυνομίας.

#20Oct #Portugal

La policía desmanteló el campamento instalado por manifestantes a favor del derecho a la vivienda en Lisboa, donde procedió a 55 arrestos. Los manifestantes acusan al gobierno de no actuar frente a la crisis de la vivienda y de querer facilitar los desalojos de inquilinos – AFP Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,26% – Στα 296,92 εκατ. ευρώ ο τζίρος — Reporte Ya (@ReporteYa) October 20, 2026

Τα ξημερώματα της Τρίτης, αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν καταυλισμούς ακτιβιστών στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, απομακρύνοντας 228 σκηνές. Οι καταληψίες στην πλατεία Ρόσιο της πρωτεύουσας σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα προσπαθώντας να καθυστερήσουν την επέμβαση της αστυνομίας, προτού ξεσπάσουν συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

«Η χρήση βίας» ήταν «δικαιολογημένη» και περιορισμένη, λόγω της άρνησης ορισμένων διαδηλωτών να εγκαταλείψουν τον χώρο παρά τις εντολές των αρχών, ανέφερε η πορτογαλική αστυνομία. Το υπουργείο Εσωτερικών επαίνεσε τον «επαγγελματισμό» των αστυνομικών, υπογραμμίζοντας πως είχε δώσει προτεραιότητα στον διάλογο μέχρι την τελευταία στιγμή.

Las protestas contra los desahucios han llegado hasta Portugal. El gobierno de derechas ha dado la orden a la policía de desalojar con violencia las acampadas por la vivienda digna en Oporto. Hay 35 manifestantes heridos. https://t.co/vT2WN5aXXR — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 15, 2026

Ο Πορτογάλος πρόεδρος Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο έχει απευθύνει έκκληση για «ευρεία συμφωνία» μεταξύ των κομμάτων προκειμένου να υιοθετηθούν «μακροπρόθεσμα μέτρα» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν στόχο να αναδείξουν τη στεγαστική κρίση στην Πορτογαλία, η οποία χαρακτηρίζεται από την άνοδο των τιμών των ακινήτων. Εμπνευσμένοι από τους καταυλισμούς που στήθηκαν στην Ισπανία -όπως εκείνος στην εμβληματική Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης- ορισμένοι ακτιβιστές φιλοδοξούν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους σε ολόκληρη την ιβηρική χερσόνησο.