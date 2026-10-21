Βίκυ Κάβουρα: «Με προστατεύει ο Άγιος Ραφαήλ…» – Η εξομολόγηση για το δεύτερο όνομα της κόρης της

Την Βίκυ Κάβουρα φιλοξένησε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, στη «Super Κατερίνα». Η αγαπημένη ηθοποιός, στη συνέντευξή της μίλησε για την κόρη της, την πίστη της και τον Άγιο που την προστατεύει, του οποίου το όνομα επέλεξε να δώσει στο παιδί της.

Αναφερόμενη στην κόρη της, η Βίκυ Κάβουρα είπε: «Η κόρη μου είναι δυόμιση ετών, συνεννοούμαστε κανονικά. Είναι ίδια μου. Τώρα πια είναι ίδια μου. Ο μπαμπάς μου, μου λέει κάποιες φορές ότι: “Τρομάζω, δεν μπορώ. Γιατί είναι σαν να ζω ξανά, αυτό που ζούσα”. Την βλέπει όταν ήμουν εγώ στην ηλικία της και είμαστε ίδιες.

Πηγαίνει στον βρεφικό από πέρυσι, της αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι την έχει βοηθήσει και στον λόγο και στην κοινωνικοποίηση. Αλλά γενικώς κάποια στιγμή, στέρεψα και από ιδέες εγώ, δεν ξέρω, πρώτη φορά μαμά.

Δεν ήξερα και εγώ τι άλλο μπορώ να κάνω μέσα στο σπίτι για να περνάει καλά και εκεί κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε έρχεται σπίτι ολοκληρωμένη. Έχει παίξει, έχει μάθει κάτι. Της δίνουν παραπάνω πράγματα, απ’ όσα θα μπορούσα να της δίνω εγώ».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Ο Άγιος που με προστατεύει είναι ο Άγιος Ραφαήλ, γι’ αυτό έδωσα και αυτό το όνομα στη μικρή. Έχει δύο ονόματα, είναι Ματθίλδη-Ραφαηλία. Ένιωθα ότι ήθελα να την προστατεύει και να ακούω το όνομα του Αγίου στο παιδί μου, έστω ως δεύτερο.

Πιστεύω στον Θεό, στην αγάπη, και πιστεύω ότι αν κάτσουμε και διαβάσουμε λίγο και παρακολουθήσουμε αυτά που λέει η θρησκεία μας, δίνουμε λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Και αν κάποιος βαριέται να το κάνει όλο αυτό, ας σκεφτεί ότι η αγάπη από μόνη της δίνει λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα».