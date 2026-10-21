GNTM: Η Ανθή αποχαιρέτησε το όνειρο – Η συγκινητική εξομολόγηση πριν από την έξοδο

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Η Ανθή ήταν η διαγωνιζόμενη που αποχώρησε από το GNTM στο επεισόδιο της Τρίτης (20/10), έπειτα από μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον Μάνο και τον Γιώργο.

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής οδήγησε σε μια φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή, με την ίδια να αποχαιρετά το παιχνίδι, αναγνωρίζοντας ότι υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης στην προσπάθειά της.

Στο λεγόμενο «Bottom 3» βρέθηκαν η Ανθή, ο Μάνος και ο Γιώργος, καθώς οι φωτογραφίες τους δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της δοκιμασίας. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε αρχικά στον Γιώργο ότι εξασφάλισε την παραμονή του στον διαγωνισμό, αφήνοντας τον Μάνο και την Ανθή να περιμένουν την τελική ετυμηγορία.

Απευθυνόμενη στους δύο τελευταίους διαγωνιζόμενους, η κριτής επισήμανε ότι οι φωτογραφίες τους ήταν οι πιο αδύναμες της δοκιμασίας, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι ένας από τους δύο είχε δείξει μεγαλύτερη επιμονή και διάθεση να συνεχίσει την προσπάθειά του.

Τελικά, ο Μάνος ήταν εκείνος που κέρδισε την παραμονή του στο GNTM, με την Ανθή να αποχωρεί από τον διαγωνισμό.

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«Στεναχωριέμαι που ήσουν τόσο σίγουρη και που όντως ήξερες ότι δεν ήταν καλό», είπε η Ηλιάνα, με την Ανθή να απαντά εμφανώς συγκινημένη: «Ήξερα. Δυστυχώς ήξερα… Πάρα πολύ [πρέπει να δουλέψω]. Σίγουρα θα δουλέψω. Θα πάρω ό,τι μου μάθατε. Ακόμα και σε αυτό το σύντομο ταξίδι θα τα κάνω πράξη. Θα σας κάνω περήφανους έστω εκεί έξω!».



Παρά την απογοήτευσή της, η Ανθή αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της με χαμόγελο, υπογραμμίζοντας ότι φεύγει έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων της, αλλά και των σημείων στα οποία χρειάζεται να βελτιωθεί.

«Φεύγω αλλά φεύγω με ψηλά το κεφάλι. Φεύγω συνειδητοποιημένη ότι, ξέρεις κάτι; Προσπάθησα. Σίγουρα μπορούσα να δώσω παραπάνω, αλλά τίποτα παραπάνω. Μπορώ να τα δείξω και έξω και να δουλέψω κιόλας έξω για να τα πάω πολύ καλύτερα. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα, ήταν μια αξέχαστη εμπειρία!», δήλωσε.