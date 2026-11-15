Ιράν: Μετράει τα καύσιμα με το σταγονόμετρο – Βίντεο με ατελείωτες ουρές στα πρατήρια, στα πρόθυρα κοινωνικής έκρηξης η χώρα

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Στα πρόθυρα κοινωνικής έκρηξης βρίσκεται το Ιράν, καθώς η σταδιακή κατάργηση των καρτών καυσίμων έκτακτης ανάγκης και η σημαντική έλλειψη βενζίνης έχουν γονατίσει τους πολίτες, προκαλώντας ατελείωτες ουρές και διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Την ώρα που η οικονομία καταρρέει υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων και του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, η οργή φουντώνει εν μέσω αυξανόμενων τιμών.

Περιορισμοί στα καύσιμα

Το καθεστώς του Ιράν επεκτείνει τους περιορισμούς στην πρόσβαση σε βενζίνη, καθώς οι εκτινασσόμενες τιμές, οι απλήρωτοι μισθοί και οι ελλείψεις σε βασικά αγαθά εντείνουν τη δημόσια δυσαρέσκεια. Η απόφαση έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων για τις πολιτικές συνέπειες μιας περαιτέρω οικονομικής πίεσης.

Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν (NCRI), μια ιρανική πολιτική οργάνωση, η κυβέρνηση της Τεχεράνης επιβεβαίωσε στις 12 Νοεμβρίου ότι οι κάρτες καυσίμων έκτακτης ανάγκης στα πρατήρια υγρών καυσίμων αποσύρονται επαρχία προς επαρχία, με τους περιορισμούς να έχουν ήδη εφαρμοστεί σε δώδεκα.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, Μοχάμαντ-Τζαφάρ Γκαεμπανάχ, δήλωσε ότι η πολιτική θα εφαρμοστεί πανεθνικά τις προσεχείς εβδομάδες, ενώ προβλέπονται πρόσθετες ποσοστώσεις για εκπαιδευτικούς, ψαράδες και εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.

Όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Μοχάμαντ-Τζαφάρ Γκαεμπανάχ δήλωσε: «Για να αποτραπεί η λαθρεμπορία καυσίμων, οι κάρτες καυσίμων των ιδιοκτητών πρατηρίων υγρών καυσίμων θα συγκεντρωθούν σταδιακά και επαρχία προς επαρχία μέσα σε λίγες εβδομάδες».

«Μέχρι στιγμής, οι κάρτες καυσίμων των ιδιοκτητών πρατηρίων βενζίνης έχουν συγκεντρωθεί σε 12 επαρχίες. Μια αντισταθμιστική ποσόστωση θα εξεταστεί για τους εκπαιδευτικούς, τους ψαράδες και το ιατρικό προσωπικό», πρόσθεσε.

A video sent to Iran International by a local resident shows long lines of vehicles waiting to refuel at night in Evaz, a city in southern Iran’s Fars province, amid fuel shortages and rising prices. https://t.co/cEf9Y1ucia — Iran International English (@IranIntl_En) November 14, 2026



Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι υφιστάμενες επιδοτήσεις προσωπικών καρτών των οδηγών παραμένουν ανέπαφες, ωστόσο οι περιορισμοί αναγκάζουν τους οδηγούς να βασίζονται όλο και περισσότερο στις ατομικές τους ποσοστώσεις.

Οι αρχές έχουν εισαγάγει μια πρόσθετη κατανομή 50 λίτρων με τιμή 10.000 τομάν (0,037 δολάρια) ανά λίτρο, η οποία είναι αισθητά υψηλότερη από τις υφιστάμενες επιδοτούμενες τιμές των 1.500 (0,0056 δολάρια) και 3.000 τομάν (0,011 δολάρια).

Αναφορές από την επαρχία Χορμοζγκάν έχουν ήδη περιγράψει μεγάλες ουρές στα πρατήρια και δυσκολίες για τους οδηγούς μετά τους προηγούμενους περιορισμούς.

Το παράδοξο και το σύστημα δελτίου

Σύμφωνα με το Pishtaz News, το Ιράν διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου, ωστόσο οι απλοί οδηγοί εγκλωβίζονται όλο και συχνότερα σε ουρές για καύσιμα.

Η χώρα κατέχει το τρίτο μεγαλύτερο αποδεδειγμένο απόθεμα πετρελαίου στον κόσμο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).

Evidence of fuel (gasoline) shortages in southern Iran over the past 24 hours

The situation in Tehran is only slightly better, with gas stations crowded until late at night. https://t.co/JRUrIG1V6b — LIMON (@limondar0) November 14, 2026



Βάσει του νέου συστήματος, οι ιδιώτες οδηγοί λαμβάνουν 60 λίτρα μηνιαίως στη φθηνότερη επιδοτούμενη τιμή. Μπορούν να λάβουν άλλα 50 λίτρα σε υψηλότερη τιμή, με αποτέλεσμα η συνολική επιδοτούμενη μηνιαία ποσόστωση να φτάνει τα 110 λίτρα.

Ωστόσο, για πολλούς οδηγούς, ακόμη και η αρχική ποσόστωση των 60 λίτρων εξαντλείται γρήγορα λόγω επαγγελματικών μετακινήσεων και καθημερινών υποχρεώσεων.

Ουρές ωρών και αγανάκτηση

Το σύστημα δελτίου καυσίμων του Ιράν έχει φτάσει σε σημείο καμπής, με οδηγούς σε όλη τη χώρα να εγκλωβίζονται σε εξαντλητικές ουρές ωρών στα πρατήρια βενζίνης και οδηγούς ταξί να κατεβαίνουν στους δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας το Σάββατο.

Όπως αναφέρει η New York Post, σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Telegram, οδηγοί σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη νότια πόλη Καζερούν ακούγονται να φωνάζουν οργισμένοι για τις ελλείψεις καυσίμων.

Σε άλλα βίντεο, σειρές αυτοκινήτων φαίνονται να εκτείνονται για χιλιόμετρα σε πόλεις του νότιου Ιράν, όπως το Μπαντάρ Αμπάς, ο Εβάζ και το Λορντεγκάν.

Reports from Iran indicate long lines at fuel stations due to gasoline shortages. Citizens dependent on fuel for their daily lives are expressing frustration. #IranObservatory #Iran https://t.co/Pl8sY9gf7a — Iran Observatory (@IRObservatory) November 14, 2026



Σύμφωνα με το Iran Wire, η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Haalvsh δημοσίευσε βίντεο την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026, αναδεικνύοντας τις μεγάλες ουρές πολιτών που περίμεναν για βενζίνη στη Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών Τσαμπαχάρ.

Σύμφωνα με την Haalvsh, έπειτα από αναμονή 1,5 ώρας στην ουρά, οι υπάλληλοι του πρατηρίου ενημέρωσαν τους κατοίκους ότι η ποσόστωση καυσίμων είχε εξαντληθεί.

Επικαλούμενη ενημερωμένη πηγή, η οργάνωση ανέφερε ότι πολίτες είχαν προσέλθει στο πρατήριο από τις 9:00 το πρωί, για να διαπιστώσουν ότι η παροχή είχε εξαντληθεί μιάμιση ώρα αργότερα, μόλις ήρθε η σειρά τους. Όσοι περίμεναν δήλωσαν ότι δεν είχε δοθεί καμία προειδοποίηση ή ειδοποίηση για την πιθανότητα εξάντλησης της ποσόστωσης.



Παρόμοιες διαταραχές αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην Ιρανσέχρ. Κάτοικος έγραψε ότι έφτασε σε πρατήριο καυσίμων στις 4:00 τα ξημερώματα, για να αντικρίσει μια μακρά ουρά οχημάτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι οδηγοί αναγκάζονται να θυσιάζουν τον ύπνο τους και να επισκέπτονται τα πρατήρια τα μεσάνυχτα ή την αυγή για να αποφύγουν ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις, σημειώνοντας ότι όσοι μπαίνουν στην ουρά γύρω στις 9:00 ή 10:00 το βράδυ αναγκάζονται συχνά να περιμένουν δύο έως τρεις ώρες.

A video sent to Iran International shows a long line of vehicles waiting for fuel at a gas station in Sadra, a city northwest of Shiraz in southern Iran’s Fars province. https://t.co/61mi5HJpas — Iran International English (@IranIntl_En) November 14, 2026



Η ισότιμη και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιόπιστης τροφοδοσίας καυσίμων, παραμένει βασικό αίτημα των κατοίκων στις επαρχίες Σιστάν-Μπαλουτσεστάν και Χορμοζγκάν.

Πολίτες και στις δύο επαρχίες έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για τις χρόνιες ελλείψεις και τα προβλήματα μεταφορών που επηρεάζουν τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά οχήματα.



Στο Αρνταμπίλ, στα βόρεια, πλάνα δείχνουν οδηγούς ταξί να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αφήνοντας τους επιβάτες αποκλεισμένους καθώς αρνούνται να τους παραλάβουν.

Η σκιά του «Ματωμένου Νοεμβρίου» 2019 και η οικονομική κατάρρευση

Την Κυριακή συμπληρώνονται επτά χρόνια από τότε που το Ιράν συγκλονίστηκε από τον «Ματωμένο Νοέμβριο».

Αμέσως μετά τα μεσάνυχτα της 15ης Νοεμβρίου 2019, το Ιράν ανακοίνωσε μια δραματική αύξηση τιμών στη βενζίνη.

Μέσα σε λίγες ώρες, ξέσπασαν πανεθνικές διαμαρτυρίες, με Ιρανούς να αποκλείουν αυτοκινητόδρομους με τα αυτοκίνητά τους, να καίνε τράπεζες και να γκρεμίζουν εικόνες του τότε ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έπειτα από μια ημέρα αναταραχών, ο Αλί Χαμενεΐ έδωσε εντολή στους ανώτατους διοικητές «να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να τελειώνουν», οδηγώντας σε μια από τις πιο φονικές καταστολές στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Υπολογίζεται ότι 1.500 Ιρανοί σκοτώθηκαν μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Φοβούμενες μια πιθανή επανάληψη, η κυβέρνηση απέφυγε έκτοτε μια νέα αύξηση τιμών, επιλέγοντας αντίθετα να περιορίσει τη βενζίνη σε δελτίο 160 λίτρων το μήνα ανά όχημα.

Ωστόσο, μια οικονομία που καταρρέει εξαιτίας των εξοντωτικών κυρώσεων της Ουάσινγκτον και του αμερικανικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, έχει επιδεινώσει βαθύτατα τις ελλείψεις και έχει φέρει τις εντάσεις στο εσωτερικό του Ιράν στα άκρα.

Μέχρι τον περασμένο μήνα, οι Ιρανοί μπορούσαν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους χρησιμοποιώντας την «κάρτα έκτακτης ανάγκης» του ίδιου του πρατηρίου αφού εξάντλούνταν η μηνιαία τους ποσόστωση.

Ωστόσο, από την 1η Νοεμβρίου, το καθεστώς αφαίρεσε τις κάρτες έκτακτης ανάγκης σε περισσότερο από το ένα τρίτο του Ιράν, με σχέδια να τις αφαιρέσει και στην υπόλοιπη χώρα εντός εβδομάδων.

Κρατικός αξιωματούχος παραδέχτηκε μάλιστα αυτή την εβδομάδα «έχουμε πράγματι πρόβλημα τροφοδοσίας» – δηλώσεις που προκάλεσαν την οργή της κυβέρνησης, όπως μετέδωσε το Iran International.

Ο Εσμαΐλ Σαχέμπ Εσφαχανί, αντιπρόεδρος της Κρατικής Υπηρεσίας Ενεργειακής Απόδοσης, δήλωσε: «Όλη τη βενζίνη που διαθέτει η κυβέρνηση, την έχει δώσει στον κόσμο. Τίποτα δεν έχει κρατηθεί πίσω για να παρασχεθεί περισσότερη».