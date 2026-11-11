Η δυστοπία του Mad Max είναι εδώ: Στα σύνορα Ιράν-Πακιστάν μεταφέρουν βενζίνη και ντίζελ σε πλαστικά δοχεία με μηχανές και φορτηγά – ΒΙΝΤΕΟ

Στη μεθόριο Ιράν - Πακιστάν και τις ακτές του Μπαλουχιστάν, ένα γιγαντιαίο δίκτυο λαθρεμπορίου διακινεί παράνομα φθηνό ιρανικό ντίζελ και βενζίνη με μηχανές, παλιά φορτηγά, σκάφη και υποζύγια. Εκατοντάδες οδηγοί ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους χωρίς μέτρα προστασίας στις απομακρυσμένες, άνυδρες περιοχές του Γκουαντάρ, του Τζιβάνι και του Πάσνι. Υπολογίζεται ότι μέσα από αυτό το ανεξέλεγκτο δίκτυο περνούν καθημερινά περίπου 6 εκατομμύρια λίτρα καυσίμων, τροφοδοτώντας μια τεράστια παραοικονομία που στηρίζεται στην ανέχεια των ντόπιων πληθυσμών

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Διεθνή Νέα

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις ακτές του Μπαλουχιστάν στο Πακιστάν, οι «καβαλάρηδες» ενός γιγαντιαίου δικτύου λαθρεμπορίου ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους για να διακινήσουν φθηνό ιρανικό ντίζελ και βενζίνη.
  • Εκατοντάδες μηχανές, παλιά φορτηγά αλλά και ζώα, ασφυκτικά γεμάτα με πλαστικά μπιτόνια εύφλεκτου υλικού, διασχίζουν αμμόλοφους και κακοτράχαλα μονοπάτια.
  • Μέσα από αυτό το ανεξέλεγκτο δίκτυο υπολογίζεται ότι περνούν καθημερινά περίπου 6 εκατομμύρια λίτρα καυσίμων, τρέφοντας μια τεράστια παραοικονομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σκηνές από κινηματογραφική ταινία ή από σειρά. Με φόντο έναν μετααποκαλυπτικό κόσμο, όπου τα καύσιμα είναι εντελώς σπάνια. Ή θα μπορούσε πάλι να είναι εικόνες από το δυστοπικό μας μέλλον. Στην πραγματικότητα όμως, είναι αυτό που ζούμε τώρα, σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, εκεί που το λαθρεμπόριο “νοικιάζει” ανθρώπινες ζωές για να διακινήσουν παράνομα φθηνό ιρανικό ντίζελ και βενζίνη.

Τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα είναι αποκαλυπτικά. Μοτοσικλέτες και παλιά φορτηγά, όλα ασφυκτικά γεμάτα με πλαστικά μπιτόνια, αλλά και ζώα φορτωμένα με εύφλεκτο υλικό διασχίζουν αμμόλοφους. Στις ακτές του Μπαλουχιστάν στο Πακιστάν, αυτή είναι η καθημερινή, ωμή πραγματικότητα του γιγαντιαίου δικτύου λαθρεμπορίου, του οποίου οι «καβαλάρηδες» ρισκάρουν τη ζωή τους για να μεταφέρουν φθηνό ιρανικό ντίζελ και βενζίνη, χωρίς ουσιαστικά μέτρο προστασίας.

Με επίκεντρο τις απομακρυσμένες, άνυδρες περιοχές του Γκουαντάρ (Gwadar), του Τζιβάνι (Jiwani) και του Πάσνι (Pasni), η μεθόριος Ιράν-Πακιστάν έχει μετατραπεί σε μια απέραντη αρένα επιβίωσης. Το δίκτυο λειτουργεί ασταμάτητα, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για να ξεγελάσει τους ελέγχους και τη σκληρή γεωγραφία. Τα καύσιμα περνούν τα σύνορα δια θαλάσσης με μικρά, γρήγορα σκάφη, αλλά η πραγματική δράση εκτυλίσσεται στη στεριά.

Εκατοντάδες παπάκια αλλά και μηχανές μεγάλου κυβισμού, φορτωμένα πάνω από κάθε όριο με δοχεία καυσίμων, ελίσσονται με ταχύτητα στα κακοτράχαλα μονοπάτια. Δίπλα τους, καμήλες και μουλάρια μεταφέρουν αθόρυβα το πολύτιμο φορτίο.

Υπολογίζεται ότι μέσα από αυτό το σκονισμένο και ανεξέλεγκτο δίκτυο περνούν καθημερινά περίπου 6 εκατομμύρια λίτρα καυσίμων. Μια τεράστια παραοικονομία που τρέφεται από την ανέχεια των ντόπιων πληθυσμών, μετατρέποντας τις ακτές του Μπαλουχιστάν σε ένα πραγματικό βασίλειο της σκόνης και του λαθρεμπορίου.

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