Σάλος στη Βρετανία: Συνεργάτης του Άντι Μπέρναμ έγραψε ομιλία για το κόστος ζωής με… ChatGPT πίνοντας κρασί σε τρένο

Πολιτικό σάλο προκάλεσε στη Βρετανία η αποκάλυψη ότι στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ πιάστηκε στα πράσα να συντάσσει βασική ομιλία για το κόστος ζωής καταναλώνοντας prosecco σε τρένο και χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Το prosecco, το τρένο και το ChatGPT

Σε μια δύσκολη πολιτική συγκυρία, ο Άντι Μπέρναμ βρέθηκε αντιμέτωπος με επικρίσεις, καθώς λογογράφος της Ντάουνινγκ Στριτ εντοπίστηκε να αξιοποιεί το ChatGPT της OpenAI, προκειμένου να καταστήσει πιο «συναισθηματικό» τον λόγο του Βρετανού Πρωθυπουργού, ενώ την ίδια στιγμή απολάμβανε το prosecco του καθ’ οδόν προς κομματικό συνέδριο.

Ο σύμβουλος εργαζόταν πάνω στην ομιλία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου με το τρένο των 17:03 από το Λονδίνο προς το Χόλιχεντ την περασμένη Παρασκευή, όπου συνεπιβάτης τον εντόπισε να χρησιμοποιεί τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης.

Πίνοντας το αφρώδες κρασί του, ο συνεργάτης του Μπέρναμ επεξεργαζόταν την ομιλία που εκφώνησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός ενώπιον των Ουαλών Εργατικών στο Λάντουντνο το Σάββατο, στην οποία δήλωσε: «Το κόστος ζωής είναι το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα εδώ στην Ουαλία, όπως και σε όλα τα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ο Λι Άντερσον, πρόεδρος του κόμματος Reform UK, δήλωσε στην εφημερίδα The Mail on Sunday: «Πρέπει να είναι δουλειά που σε αφυδατώνει η συγγραφή ομιλιών για τον Μπέρναμ. Οι σοσιαλιστές του που πίνουν αφρώδη κρασιά δεν έχουν κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής. Το προφίλ του ανθρώπου του λαού που προβάλλει ο “AI Άντι” έχει αποκαλυφθεί ως απάτη. Είναι ένας τεχνητός πρωθυπουργός που δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το τι πιστεύει ή τι κάνει».

Εσωκομματικές πιέσεις

Η ομιλία του Μπέρναμ έρχεται τη στιγμή που ο ίδιος δίνει μάχη για να αποκρούσει τις εσωκομματικές επικρίσεις από την αριστερή πτέρυγα των Εργατικών σχετικά με τις ριζικές μεταρρυθμίσεις στην πρόνοια, οι οποίες αποσκοπούν στο να απομακρύνουν τους νέους από τα επιδόματα και να τους εντάξουν στην αγορά εργασίας, σημειώνει η Daily Mail.

Ο Άντι Μπέρναμ σχεδιάζει να απευθυνθεί σε βουλευτές των Εργατικών την Τρίτη, ζητώντας τους να στηρίξουν την αναδιάρθρωση του συστήματος που προωθεί ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης των Εργατικών, Άλαν Μίλμπουρν.

Ο Μίλμπουρν αναμένεται να παρουσιάσει σχέδια για δισεκατομμύρια λίρες σε προκαταβολικές επενδύσεις, με στόχο τη μείωση του αριθμού των λεγόμενων «Neets», των νέων δηλαδή ηλικίας 16 έως 24 ετών που δεν σπουδάζουν, δεν εργάζονται ούτε παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης – μέτρο που θα συνοδευτεί και από περικοπές επιδομάτων.

Αναφορές στη Μάργκαρετ Θάτσερ

Η The Mail on Sunday συμφώνησε να αποκρύψει την ταυτότητα του λογογράφου κατόπιν αιτήματος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του για την ομιλία της Τρίτης, ο συνεργάτης της κυβέρνησης εθεάθη να συμβουλεύεται το ChatGPT σχετικά με τρόπους βελτίωσης μιας ενότητας που ασκούσε κριτική στην κληρονομιά της Μάργκαρετ Θάτσερ.

Το AI bot συνέστησε τη χρήση ενός «συναισθηματικού» αποσπάσματος που περιέγραφε «λέσχες εργατών, χορωδίες και άλλες κοινωνικές υποδομές» που χάθηκαν καθώς η Βρετανία απομακρυνόταν από τη βιομηχανική της βάση.

Στην ομιλία που τελικά εκφώνησε, ο Μπέρναμ αναφέρθηκε στο πώς η πρωθυπουργία της Θάτσερ τη δεκαετία του 1980 «διέλυσε τον τρόπο ζωής κοινοτήτων σε ολόκληρη τη Βρετανία» με «ορυχεία κλειστά, εργοστάσια κλειστά, χαλυβουργίες σε σιωπή».

Αναφέρθηκε επίσης στους «χώρους εργασίας που δημιούργησαν έναν τρόπο ζωής, την κοινωνική υποδομή που θεωρούσαμε δεδομένη, τις λέσχες εργατών, τις αθλητικές ομάδες, τις χορωδίες, τα συνδικάτα».

Σύνοδος κορυφής ΕΕ – ΗΒ

Αυτή είναι μια από τις πιο κρίσιμες εβδομάδες μέχρι στιγμής για την πρωθυπουργία του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αντιμετωπίζει επίσης μια σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Παρασκευή, την οποία έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο για μια «συζήτηση» σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις, η οποία θα μπορούσε να καταλήξει στην επιστροφή της Βρετανίας «ολοκληρωτικά» στον ευρωπαϊκό κόλπο.

Ένα προσχέδιο συμφωνίας που έχει διαρρεύσει για τη σύνοδο περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην προχωρήσει σε πρόωρες απομακρύνσεις και απελάσεις ξένων εγκληματιών σε χώρες της ΕΕ, ενώ θα δίνει άδεια σε νέους και από τις 27 χώρες της ΕΕ να ζουν στη Βρετανία για έως και τρία χρόνια, μαζί με πλήθος δεσμεύσεων για τήρηση των κανόνων της ΕΕ.

«Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις για να μειώσουμε το κόστος ζωής. Γι’ αυτό σε λίγες μέρες θα κατευθυνθώ στην επόμενη σύνοδο κορυφής ΗΕ-ΕΕ. Και θα εργαστώ σκληρά καθώς προχωράμε προς αυτήν, για να καταλήξουμε σε μια νέα συμφωνία για τα τρόφιμα και τη γεωργία», ανέφερε ο Μπέρναμ στην ομιλία του.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μερικοί από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Βρετανίας, συμπεριλαμβανομένων των BT, Marks and Spencer και Home Bargains, εντάσσονται στην κυβερνητική πρωτοβουλία αποταμίευσης στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι αποταμιεύουν αυτόματα κάθε μήνα ένα ποσοστό του μισθού τους απευθείας σε λογαριασμούς αποταμίευσης.

Η Ντάουνινγκ Στριτ σχολίασε σχετικά: «Ο Πρωθυπουργός γράφει τις περισσότερες ομιλίες του και αυτή δεν αποτέλεσε εξαίρεση».

Το AI στις ομιλίες των πολιτικών

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι αρκετοί πρόεδροι, πρωθυπουργοί και άλλοι υψηλόβαθμοι πολιτικοί αξιοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, προκειμένου να συντάξουν, να αναθεωρήσουν ή να αντλήσουν ιδέες για τις ομιλίες τους.

Ωστόσο, το μοτίβο που καταγράφεται συνήθως αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως βοηθητικού εργαλείου ή για μια «δεύτερη γνώμη», και όχι ως καθολική αντικατάσταση των λογογράφων του εκάστοτε ηγέτη.

Χαρακτηριστικά είναι τα εξής παραδείγματα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα HackerNoon, o Ισαάκ Χέρτζογκ, πρόεδρος του Ισραήλ, αναγνώρισε δημοσίως ότι μέρος της ομιλίας του σε συνέδριο κυβερνοασφάλειας το 2023 γράφτηκε από γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Ο υπηρεσιακός πλέον πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, έχει αναφέρει ότι χρησιμοποιεί τακτικά το ChatGPT και το Le Chat για να αντλήσει ιδέες και να λάβει μια «δεύτερη γνώμη» σχετικά με πολιτικά ζητήματα.

Επίσης, σύμφωνα με το Wired, ο Ναρέντρα Μόντι, πρωθυπουργός της Ινδίας, έχει χρησιμοποιήσει λογισμικό μετάφρασης AI για να μεταφράσει ομιλίες σε διάφορες γλώσσες σε πραγματικό χρόνο.

Τέλος, ο Μαουρίσιο Μάκρι, πρώην Πρόεδρος της Αργεντινής, έχει δηλώσει ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για να γράψει μια ομιλία για εκδήλωση του ιδρύματος Fundación Libertad, αποκαλύπτοντάς το μάλιστα κατά τη διάρκεια της εκφώνησής της.

Η πλήρης έκταση του φαινομένου παραμένει άγνωστη, καθώς οι πολιτικοί και τα επιτελεία τους συχνά δεν αποκαλύπτουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο εντοπισμός της από το τελικό κείμενο δεν είναι πάντα αλάνθαστος.

Ερευνητές από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Chalmers στη Σουηδία και το Πανεπιστήμιο Napier του Εδιμβούργου στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντόπισαν σε μελέτη τους -που δημοσιεύθηκε το 2026- γραφή που παραπέμπει σε AI σε περίπου 15% των βρετανικών κοινοβουλευτικών δηλώσεων που αναλύθηκαν εκείνη τη χρονιά, καθώς και στο 9,4% των σουηδικών κοινοβουλευτικών προτάσεων την περίοδο 2025–2026, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει το συγκεκριμένο εργαλείο ή τον ακριβή ρόλο που διαδραμάτισε στη σύνταξη.