ΟΠΕΚΑ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 16 Νοεμβρίου 2026 για τα 1000 ευρώ

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Έως και αύριο Δευτέρα (16/11), μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση των 1.000 ευρώ από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής χρηματικών βραβείων – Υποτροφιών σε επιτυχόντες/-ούσες μαθητές/-τριες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για πρώτη φορά το έτος 2026 σε δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑμε άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στο https://www.idika.gr/lae-miteres από την / τον άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέα του τέκνου που έχει τις προϋποθέσεις να καταστεί δικαιούχος ή από το ίδιο το τέκνο, στην περίπτωση ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας (τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία), ή επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας (παραπληγικό επίδομα) του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για τα 1000 ευρώ τα εξής:

1.Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της παροχής είναι 2.106 τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

α) είχαν την μαθητική ιδιότητα για το σχολικό έτος 2025-2026, και

β) είναι άγαμα και άνεργα, και

γ) εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2026 (ή μέσω κάθε άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού).

2.Σε ποια περίπτωση θα γίνει ηλεκτρονική κλήρωση

Εάν οι αιτήσεις πολιτών θα πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις αλλά θα υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό δικαιούχων, τότε οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.