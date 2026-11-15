ΟΠΕΚΑ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 16 Νοεμβρίου 2026 για τα 1000 ευρώ

Έως και τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2026, υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στην ΗΔΙΚΑ για τη χορήγηση χρηματικών βραβείων ύψους 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ σε 2.106 επιτυχόντες μαθητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026 σε δημόσια ΑΕΙ. Δικαιούχοι είναι άγαμα και άνεργα τέκνα με άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα στον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ που είχαν τη μαθητική ιδιότητα το σχολικό έτος 2025-2026, ενώ σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων οι τελικοί λήπτες θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έως και τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2026 μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση των 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής χρηματικών βραβείων – υποτροφιών σε επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.
  • Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ΗΔΙΚΑ από τον δικαιούχο γονέα των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ή απευθείας από το τέκνο σε ειδικές περιπτώσεις αναπηρίας ή ορφανικής σύνταξης.
  • Δικαιούχοι της παροχής είναι 2.106 τέκνα που εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσια ΑΕΙ, ενώ εάν οι αιτήσεις υπερβούν τον καθορισμένο αριθμό, οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έως και αύριο Δευτέρα (16/11), μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση των 1.000 ευρώ από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής χρηματικών βραβείων – Υποτροφιών σε επιτυχόντες/-ούσες μαθητές/-τριες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για πρώτη φορά το έτος 2026 σε δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑμε άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στο  https://www.idika.gr/lae-miteres από την / τον άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέα του τέκνου που έχει τις προϋποθέσεις να καταστεί δικαιούχος ή από το ίδιο το τέκνο, στην περίπτωση ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας (τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία), ή επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας (παραπληγικό επίδομα) του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για τα 1000 ευρώ τα εξής:

1.Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της παροχής είναι 2.106 τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

α) είχαν την μαθητική ιδιότητα για το σχολικό έτος 2025-2026, και

β) είναι άγαμα και άνεργα, και

γ) εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2026 (ή μέσω κάθε άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού).

2.Σε ποια περίπτωση θα γίνει ηλεκτρονική κλήρωση

Εάν οι αιτήσεις πολιτών θα πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις αλλά θα υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό δικαιούχων, τότε οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

 

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