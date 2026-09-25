Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα μαρτυρία από γυναίκα που βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου – «Ήμουν εκεί όταν είχε έρθει ο Γιώργος»

Νέα στοιχεία για τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου 11, την ημέρα που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, προκύπτουν από τη μαρτυρία γυναίκας που επισκέφθηκε τον χώρο στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ ο τραγουδιστής υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

Η γυναίκα μίλησε στο Mega και περιέγραψε όσα παρατήρησε κατά την παραμονή της στο ιατρείο, από τις 14:30 έως τις 15:15 περίπου. Η παρουσία της εκείνο το μεσημέρι δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με τους αρχικούς ισχυρισμούς των τριών υπαλλήλων για τα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο.

«Πήγα εκεί στις 14:30 και έφυγα στις 15:10 με 15:15», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, είχε επισκεφθεί το ιατρείο για επαγγελματικούς λόγους, καθώς δραστηριοποιείται στην πώληση προϊόντων ευεξίας και ομορφιάς. Κατά την παραμονή της βρισκόταν στον μπροστινό χώρο, όπου συνομιλούσε με τη γραμματέα, ενώ ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση σε ένα από τα πίσω δωμάτια.

«Η γραμματέας ήταν εκεί και μιλούσα μαζί της. Πουλάω προϊόντα για ευεξία και ομορφιά και πούλησα ένα μπουκάλι χυμό αλόης βέρα. Η … έλεγε για τις διακοπές και μετά έκανα ένα βίντεο και έφυγα. Πήγα εκεί, έκανα τη δουλειά μου και έφυγα, γιατί είχα κάπου αλλού να πάω να πουλήσω ένα μπουκάλι», περιέγραψε.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης σε πρόσωπο που συνάντησε στο ιατρείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει τι συνέβαινε στα πίσω δωμάτια. «Όταν ήρθε ο …, τον είδα. Του λέω “Γεια, είσαι καλά;”. “Ναι, όλα καλά”. Μετά ο … έφυγε και μιλούσε στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Ήταν όλοι πίσω, ήμουν μπροστά. Η … συνήθως φεύγει στις 15:00».

Η προηγούμενη εμπειρία της από την πλασμαφαίρεση

Η γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε υπάρξει ασθενής των συγκεκριμένων γιατρών και είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου πριν από περίπου τρία χρόνια.

Περιγράφοντας την εμπειρία της, υποστήριξε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες κατά την τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα, με αποτέλεσμα η διαδικασία να πραγματοποιηθεί τελικά από το πόδι της.

«Ήμουν ασθενής τους. Έχω κάνει Inuspheresis μία φορά. Πρέπει να είναι τρία χρόνια τώρα. Έβαλε τον φλεβοκαθετήρα στα χέρια μου και δεν άντεξα. Μετά πήγε πιο κάτω, στο πόδι μου, και την έκανα εκεί».

Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, η γυναίκα μοιράστηκε όσα έζησε με πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος, εκφράζοντας την αναστάτωσή της για την υπόθεση.

Τι αποκαλύπτει φίλη της γυναίκας

Στο Mega μίλησε και φίλη της μάρτυρως, η οποία περιέγραψε όσα της μετέφερε η γυναίκα σχετικά με την παρουσία της στο ιατρείο, αλλά και τη σχέση που διατηρούσε με τους γιατρούς.

«Μου λέει: “Έχω τρελαθεί, ήταν οι γιατροί μου”. Σοκαρισμένη κι αυτή με όλο αυτό που έχει γίνει. Αυτή ήταν φίλη τους. Συνεργάζεται με τους γιατρούς. Πουλάει κρέμες».

Η φίλη της αναφέρθηκε επίσης σε όσα της εκμυστηρεύτηκε η γυναίκα για την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στο ιατρείο. Όπως υποστήριξε, της περιέγραψε μια ξαφνική αναστάτωση μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο, χωρίς ωστόσο να της αναφέρει ότι ήταν παρούσα τη στιγμή του θανάτου του τραγουδιστή.

«“Ήμουν εκεί”, μου λέει, “όταν είχε έρθει ο Γιώργος”. Της λέω: “Πλάκα μου κάνεις; Ήσουν εκεί, σοβαρά;”. “Ναι”, μου λέει, “ήμουν εκεί, κοντεύω να τρελαθώ”. Δεν μου είπε “Ναι, ήμουν εκεί την ώρα που πέθανε”. Μου είπε ότι είδε ξαφνικά να σηκώνεται η γραμματέας, να σηκώνεται κάποιος και να γίνεται ένας πανικός».

Παράλληλα, η φίλη της μάρτυρως περιέγραψε την ταλαιπωρία που, όπως υποστήριξε, είχε υποστεί η γυναίκα όταν υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο, αρκετά χρόνια πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Είχε κάνει αρκετά χρόνια πριν πλασμαφαίρεση και μου έλεγε συγκεκριμένα ότι δεν έβρισκε φλέβα στο χέρι της, ότι πήγε και της έβαλε τον καθετήρα στο πόδι, στον μηρό από μέσα. Μου έδειξε και το σημείο και είχε γίνει όλο της το πόδι, από πάνω μέχρι κάτω, μπλε και δεν μπορούσε να περπατήσει για πολύ μεγάλο διάστημα».