Ζάκυνθος: Αγνοείται 62χρονη τουρίστρια στον Αλυκανά

Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 62χρονης τουρίστριας ρουμανικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο στην περιοχή του Αλυκανά. Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ αναμένεται κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Ζάκυνθος Ναυάγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 62χρονης τουρίστριας ρουμανικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο στον Αλυκανά.
  • Η 62χρονη εθεάθη για τελευταία φορά το πρωί του Σαββάτου στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε.
  • Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ αναμένεται κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 62χρονης τουρίστριας ρουμανικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο στην περιοχή του Αλυκανά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, η 62χρονη εθεάθη για τελευταία φορά το πρωί του Σαββάτου στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε και από τότε αγνοούνται τα ίχνη της.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τη χρήση drone, ενώ εκτάκτως αναμένεται στο νησί κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ