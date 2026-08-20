ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο της Πολιτειακής Αστυνομίας στην Πενσυλβάνια

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Κάρλαϊλ στην Πενσυλβάνια, μετά τη σύγκρουση ενός μικρού αεροπλάνου με ελικόπτερο της Πολιτειακής Αστυνομίας, με το περιστατικό να λαμβάνει χώρα λίγο πριν τις 19:00 τοπική ώρα. Από τη σύγκρουση, το ελικόπτερο ανετράπη και το αεροσκάφος τύπου Cessna εντοπίστηκε κοντά, ενώ διασώστες μετέφεραν τουλάχιστον έναν τραυματία σε ελικόπτερο διακομιδής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Κάρλαϊλ στην Πενσυλβάνια, μετά τη σύγκρουση ενός μικρού αεροπλάνου με ελικόπτερο της Πολιτειακής Αστυνομίας το βράδυ της Τετάρτης.
  • Το ελικόπτερο ανετράπη και κατέληξε στο πλάι, ενώ κοντά του εντοπίστηκε ένα μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna. Διασώστες μετέφεραν τουλάχιστον δύο τραυματίες.
  • Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των εμπλεκομένων ή τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Κάρλαϊλ στην Πενσυλβάνια, μετά τη σύγκρουση ενός μικρού αεροπλάνου με ελικόπτερο της Πολιτειακής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:00 τοπική ώρα. Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες οχήματα της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών.

Το ελικόπτερο της Αστυνομίας ανετράπη και κατέληξε στο πλάι, δίπλα στον διάδρομο προσγείωσης, ενώ από το σημείο έβγαιναν καπνοί. Κοντά του εντοπίστηκε ένα μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna, καθώς και η αποκολλημένη έλικα του, επίσης με καπνούς.

Κάτοικοι της γειτονικής περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρό κρότο και στη συνέχεια είδαν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από το αεροδρόμιο.

Δύο κάτοικοι, ο Πάτρικ Μπράουν και ο Λόιντ Σλάσερ, δήλωσαν ότι πέρασαν πάνω από έναν φράχτη και έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν. Όπως ανέφεραν, είδαν δύο αστυνομικούς μέσα στο ελικόπτερο και ένα άτομο στο αεροπλάνο.

Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι λίγο πριν από τη σύγκρουση είχαν δει το ελικόπτερο να πετά σε χαμηλό ύψος και να πραγματοποιεί ελιγμούς, κάτι που, όπως ανέφεραν, είναι συνηθισμένο στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Παράλληλα, διασώστες μετέφεραν τουλάχιστον έναν τραυματία σε ελικόπτερο διακομιδής της Life Lion, το οποίο σταθμεύει στο αεροδρόμιο. Ένα δεύτερο ελικόπτερο της ίδιας υπηρεσίας έφτασε περίπου στις 19:30 για να παραλάβει ακόμη έναν τραυματία.

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των εμπλεκομένων ή τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

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