Βρετανία: Ζητά από το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη

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Την άμεση ανάκληση της απόφασης του Ισραήλ να προχωρήσει σε διαγωνισμό για την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο του σχεδίου εποικισμού E1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ζήτησε η Βρετανία, προειδοποιώντας ότι η υλοποίησή του απειλεί τη λύση των δύο κρατών.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή, Στίβεν Ντάουτι, χαρακτήρισε την απόφαση «σκόπιμη και καταστροφική ενέργεια», η οποία, όπως υποστήριξε, θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

🇬🇧🇮🇱 Britain summoned Israel’s top diplomat and demanded an immediate halt to the E1 settlement project. Foreign Secretary Ed Miliband called the tender unacceptable, warning it could sever the West Bank from East Jerusalem and undermine any viable Palestinian state. The UK… pic.twitter.com/HDh1GCNkqL — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 19, 2026

Η δήλωσή του ακολούθησε την έντονη αντίδραση του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, Έντ Μίλιμπαντ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η υλοποίηση του σχεδίου E1 θα μπορούσε να διακόψει τη σύνδεση μεταξύ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της υπόλοιπης κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, υπονομεύοντας περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών.

Ο Μίλιμπαντ κάλεσε τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, να σταματήσει άμεσα το σχέδιο, χαρακτηρίζοντας τους εποικισμούς «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Στο πλαίσιο της διπλωματικής αντίδρασης, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο του Ισραήλ στο Λονδίνο, προκειμένου να του επιδώσει επίσημη διαμαρτυρία.

Παράλληλα, ο Μίλιμπαντ ανακοίνωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση προτίθεται να λάβει νέα μέτρα μέσα στις επόμενες εβδομάδες με στόχο την επέκταση των ισραηλινών εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.