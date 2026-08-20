Βρετανία: Ζητά από το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη

Η Βρετανία ζήτησε από το Ισραήλ την άμεση ανάκληση της απόφασης για την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο του σχεδίου εποικισμού E1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προειδοποιώντας ότι αυτό απειλεί τη λύση των δύο κρατών. Βρετανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την ενέργεια «σκόπιμη και καταστροφική», τονίζοντας ότι υπονομεύει τις προοπτικές για παλαιστινιακό κράτος και κάλεσαν σε άμεση διακοπή του σχεδίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την άμεση ανάκληση της απόφασης του Ισραήλ να προχωρήσει σε διαγωνισμό για την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο του σχεδίου εποικισμού E1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ζήτησε την Πέμπτη η Βρετανία, προειδοποιώντας ότι η υλοποίησή του απειλεί τη λύση των δύο κρατών.
  • Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Στίβεν Ντάουτι, χαρακτήρισε την απόφαση «σκόπιμη και καταστροφική ενέργεια», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Έντ Μίλιμπαντ προειδοποίησε ότι το σχέδιο E1 θα μπορούσε να διακόψει τη σύνδεση μεταξύ Ανατολικής Ιερουσαλήμ και Δυτικής Όχθης.
  • Στο πλαίσιο της διπλωματικής αντίδρασης, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο του Ισραήλ στο Λονδίνο, ενώ ο Μίλιμπαντ ανακοίνωσε νέα μέτρα κατά της επέκτασης των ισραηλινών εποικισμών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την άμεση ανάκληση της απόφασης του Ισραήλ να προχωρήσει σε διαγωνισμό για την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο του σχεδίου εποικισμού E1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ζήτησε η Βρετανία, προειδοποιώντας ότι η υλοποίησή του απειλεί τη λύση των δύο κρατών.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή, Στίβεν Ντάουτι, χαρακτήρισε την απόφαση «σκόπιμη και καταστροφική ενέργεια», η οποία, όπως υποστήριξε, θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Η δήλωσή του ακολούθησε την έντονη αντίδραση του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, Έντ Μίλιμπαντ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η υλοποίηση του σχεδίου E1 θα μπορούσε να διακόψει τη σύνδεση μεταξύ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της υπόλοιπης κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, υπονομεύοντας περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών.

Ο Μίλιμπαντ κάλεσε τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, να σταματήσει άμεσα το σχέδιο, χαρακτηρίζοντας τους εποικισμούς «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Στο πλαίσιο της διπλωματικής αντίδρασης, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο του Ισραήλ στο Λονδίνο, προκειμένου να του επιδώσει επίσημη διαμαρτυρία.

Παράλληλα, ο Μίλιμπαντ ανακοίνωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση προτίθεται να λάβει νέα μέτρα μέσα στις επόμενες εβδομάδες με στόχο την επέκταση των ισραηλινών εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

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