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Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η έκπληξη της Ελένης Ράντου στη σκηνή για τα γενέθλιά του – Βίντεο

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Θέατρο Βράχων, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου δέχτηκε μια συγκινητική έκπληξη για τα 76α γενέθλιά του. Η σύζυγός του, Ελένη Ράντου, ανέβηκε απρόσμενα στη σκηνή κρατώντας μια τούρτα.

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Παπακωνσταντίνου Ράντου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο «αιώνιος έφηβος» του ελληνικού ροκ, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, γιόρτασε τα 76α γενέθλιά του στις 21 Ιουνίου 2026. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Βράχων.
  • Η πιο ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν όταν η σύζυγός του, Ελένη Ράντου, ανέβηκε ξαφνικά στη σκηνή με μια τούρτα γενεθλίων, προκαλώντας ευχάριστη έκπληξη στον ερμηνευτή.
  • Ο σπουδαίος καλλιτέχνης συγκινήθηκε βαθιά από την κίνηση, ενώ η Ελένη Ράντου του ευχήθηκε και μέσω Facebook: «Χρόνια σου πολλά!!!! Να σε χαίρεται η μουσική, να σε χαιρόμαστε κι εμείς!»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα 76α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, 21 Ιουνίου 2026, ο «αιώνιος έφηβος» του ελληνικού ροκ, Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Το σύνθημα για τους εορτασμούς δόθηκε από το προηγούμενο κιόλας βράδυ στο Θέατρο Βράχων, όπου χιλιάδες θαυμαστές, μαζί και η σύζυγός του, Ελένη Ράντου, στήθηκαν μπροστά στη σκηνή και «ταξίδεψαν» για ακόμα μια φορά με τις διαχρονικές επιτυχίες του που έχουν αγαπηθεί από πολλές γενιές.

Η πιο ξεχωριστή στιγμή της συναυλίας γράφτηκε όταν η Ελένη Ράντου ανέβηκε ξαφνικά στο stage με μια τούρτα γενεθλίων στα χέρια. Η κίνησή της αυτή ξάφνιασε ευχάριστα τον σπουδαίο ερμηνευτή, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, νιώθοντας την αγκαλιά των δικών του ανθρώπων αλλά και των χιλιάδων θαυμαστών του να γίνεται ένα.

«Χρόνια σου πολλά!!!!  Να σε χαίρεται η μουσική, να σε χαιρόμαστε κι εμείς!» έγραψε η Ελένη Ράντου στο βίντεο που ανέβασε στο Facebook.

 

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