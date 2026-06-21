Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η έκπληξη της Ελένης Ράντου στη σκηνή για τα γενέθλιά του – Βίντεο

Τα 76α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, 21 Ιουνίου 2026, ο «αιώνιος έφηβος» του ελληνικού ροκ, Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Το σύνθημα για τους εορτασμούς δόθηκε από το προηγούμενο κιόλας βράδυ στο Θέατρο Βράχων, όπου χιλιάδες θαυμαστές, μαζί και η σύζυγός του, Ελένη Ράντου, στήθηκαν μπροστά στη σκηνή και «ταξίδεψαν» για ακόμα μια φορά με τις διαχρονικές επιτυχίες του που έχουν αγαπηθεί από πολλές γενιές.

Η πιο ξεχωριστή στιγμή της συναυλίας γράφτηκε όταν η Ελένη Ράντου ανέβηκε ξαφνικά στο stage με μια τούρτα γενεθλίων στα χέρια. Η κίνησή της αυτή ξάφνιασε ευχάριστα τον σπουδαίο ερμηνευτή, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, νιώθοντας την αγκαλιά των δικών του ανθρώπων αλλά και των χιλιάδων θαυμαστών του να γίνεται ένα.

«Χρόνια σου πολλά!!!! Να σε χαίρεται η μουσική, να σε χαιρόμαστε κι εμείς!» έγραψε η Ελένη Ράντου στο βίντεο που ανέβασε στο Facebook.