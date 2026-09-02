Μάρα Δαρμουσλή: «Προτιμώ τον δύσκολο δρόμο»

Η Μάρα Δαρμουσλή αποκαλύπτει τι την οδήγησε να ασχοληθεί σε επίπεδο πρωταθλητισμού με την ενόργανη, μιλά για το νέο ντοκιμαντέρ με θέμα τον Νικηταρά, στο οποίο πρωταγωνιστεί, ενώ εξηγεί γιατί ο σεφ Βασίλης Τσατσάκης είναι ο άνδρας της ζωής της.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eίναι μια γυναίκα – πρότυπο για όλους όσοι παίρνουν δύσκολα την απόφαση για προσωπικό reset. Η Μάρα Δαρμουσλή, μετά το μόντελινγκ, διαπρέπει και στην υποκριτική, ενώ διαγράφει μια λαμπρή πορεία στην ενόργανη γυμναστική. Παράλληλα είναι μητέρα δύο αγοριών, του 20χρονου Άγγελου και του 4,5 ετών Μιχάλη και σύντροφος του διακεκριμένου σεφ Βασίλη Τσατσάκη. Με εκείνον μάλιστα ετοιμάζεται να κάνει τον χειμώνα ένα επιχειρηματικό άνοιγμα. «Με τον σύζυγο μου, με τον Θάνο Γαλάτη και με την Έλλη Αγγελιδάκη ετοιμάζουμε δύο νέα εστιατόρια στη Νέα Σμύρνη, το ένα με ιταλική κουζίνα και το άλλο με επίκεντρο το κρέας και τις κοπές», αποκαλύπτει στη Realnews.

Πριν από λίγες ημέρες έκανε πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ «Νικηταράς, το πέρασμα στην αθανασία» για τη ζωή του οπλαρχηγού του 1821, όπου η Μ. Δαρμουσλή συμπρωταγωνιστεί με τον Κωστή Σαββιδάκη.

«Ενώ ξεκίνησε ως ένα σύντομο ντοκιμαντέρ, παίρνει άλλες διαστάσεις, μεγάλωσε και έχει γίνει εξαιρετικό», εξηγεί. «Υποδύομαι τη Σάβενα, τον σύζυγο της οποίας κρέμασαν στην πλατεία του χωριού ενώπιον της ίδιας και των παιδιών τους. Μετά την τραγωδία εκείνη αποφάσισε να αφήσει τα παιδιά της στην αδελφή της στο Ναύπλιο, έκανε δικό της ασκέρι με γυναίκες και συνέπραξε με μεγάλους αγωνιστές σε σημαντικές μάχες της Ελληνικής Επανάστασης. Μία από τις συναντήσεις της ήταν και με τον Νικηταρά. Τα γυρίσματά μου έγιναν στο Ορος Αιγάλεω. Εκείνη την ημέρα είχα πάρει μαζί και τον μικρό μου γιο, ο οποίος είδε μπροστά στα μάτια του να γίνεται ένας πόλεμος του ‘21, γιατί η παραγωγή έστησε κανονική μάχη».

Υπέρβαση

Η διάσταση μυών, μια πάθηση που συμβαίνει μετά τον τοκετό, ήταν η αιτία που η Μάρα επέστρεψε στην άθληση. Και δεν έμεινε εκεί: πλέον αγωνίζεται σε επίπεδο πρωταθλητισμού στην ενόργανη. «Αγνοούσα πλήρως αυτή την περίπτωση παθολογίας, η οποία ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες που έχουν γεννήσει. Με τη διάσταση της κοιλιακής χώρας ανοίγουν οι μύες και δεν ξανακλείνουν. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσα κιλά πήρε μια γυναίκα ή αν έχει αθληθεί στη ζωή της. Οταν όλη τη ζωή μου ασχολούμαι με την κίνηση, τον χορό και μου λένε ότι δεν ξέρουμε αν θα μπορείς να ασχοληθείς ξανά, είναι μεγάλο σοκ. Είχα ακούσει ότι πρέπει να σταματήσω να κάνω ό,τι κάνω γιατί, λόγω ενός προβλήματος στη μέση, στα 40 μου θα είμαι σε αναπηρικό καροτσάκι… Με όλο τον σεβασμό και την αγάπη που έχω προς τους γιατρούς, δεν συμβιβάζομαι. Προτιμώ τον δύσκολο δρόμο της σκληρής δουλειάς. Με πολλές ασκήσεις και φυσικοθεραπείες, με πολλή υπομονή και επιμονή επανέρχομαι και κάνω το καλύτερο που μπορώ. Πλέον, μετά τα 45, κάθε ημέρα μετρά. Δεν έχω προσδοκίες – η μόνη μου απαίτηση είναι να χαίρομαι ό,τι καταφέρνω», εξηγεί η Μ. Δαρμουσλή, η οποία έχει κατέβει σε αγώνες της Περιφέρειας Αττικής. «Είναι αστείο, αλλά ο μέσος όρος ηλικίας στην κατηγορία που αγωνίζομαι είναι τα 14-15 χρόνια. Το ένιωσα ως φοβερό κοπλιμέντο το να μπορώ να ανταγωνιστώ αυτές τις ηλικίες!». Ωστόσο και η δική της δράση αφήνει θετικό αποτύπωμα. «Δέχομαι μηνύματα από ανθρώπους που έκαναν ενόργανη στο παρελθόν. Με παρακολουθούν και τώρα σκέφτονται να επιστρέψουν στις προπονήσεις. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Στόχος μου είναι από τον Σεπτέμβριο να επιστρέψω δυναμικά. Πηγαίνω στην προπόνηση μαζί με τον μικρό μου γιο, τον Μιχάλη».

«Ο έρωτας δεν έχει εξατμιστεί»

Η καλλονή με τη μεσογειακή ομορφιά και την αστραφτερή προσωπικότητα έχει βρει τον άνδρα της ζωής της στο πρόσωπο του Β. Τσατσάκη. «Με τον Βασίλη είμαστε στα επτά χρόνια φαγούρας (γελά)! Η σχέση θέλει συνεχή διαπραγμάτευση και αδιάκοπη συζήτηση των “θέλω” μας. Ζητά ο καθένας αυτό που θέλει και βρίσκουμε τον κοινό τόπο. Ο Βασίλης ξέρει ποια έχει παντρευτεί, το σέβεται και το στηρίζει. Είναι παραδοσιακός, αλλά όχι πατριαρχικός. Και γι’ αυτό είμαστε μαζί. Είναι η μακροβιότερη σχέση που έχω κάνει στη ζωή μου. Το ίδιο ισχύει και για εκείνον. Λείπει για μεγάλα διαστήματα λόγω δουλειάς, οπότε αυτή η ρομαντική διάθεση, μαζί με αγάπη και σεβασμό, δεν έχει αφήσει τον έρωτα να εξατμιστεί».

Ως μητέρα συνομιλεί με δύο διαφορετικές ηλικίες αγοριών. «Ο μεγάλος είναι φοιτητής στα ΤΕΦΑΑ και αγωνίζεται σε επαγγελματικό επίπεδο στο Μuai Tai Kick Boxing. Ο μικρός είναι 4,5, φέτος είχε τους πρώτους αγώνες του στην ενόργανη. Αυτό το ζουζουνάκι είναι ο μικρός μας ήλιος στο οικογενειακό σύστημα που έχουμε και με έναν υπέροχο τρόπο μας φέρνει όλους πιο κοντά. Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι έκανα δεύτερο παιδί, γιατί ο πρώτος δεν με χρειάζεται πια. Οχι. Ο μεγάλος με χρειάζεται τη νύχτα, ο μικρός την ημέρα». Τι ήταν αυτό που μετακίνησε τεκτονικά την κοσμοθεωρία της; «Σε ένα αεροπορικό ταξίδι άκουσα τον πιλότο να λέει “σε περίπτωση απώλειας πίεσης, θα πέσουν οι μάσκες οξυγόνου. Πριν βοηθήσετε κάποιον άλλον, βοηθήστε τον εαυτό σας”. Αυτό με συγκλόνισε και ξεκίνησα να το εφαρμόζω. Και αυτή είναι η συμβουλή μου σε όλες τις μαμάδες, να βοηθούν πρώτα τον εαυτό τους, γιατί, αν αυτές δεν είναι καλά, δεν μπορούν να βοηθήσουν κανέναν… Η σοφία εμπεριέχει και μια ηρεμία, δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια ευτυχισμένοι, μπορούμε όμως να ζούμε το τώρα. Σε αυτή τη μόνιμη ζογκλερική φάση, μια γυναίκα με πολλούς ρόλους μπορεί να χαμογελά, αλλά μόνο όταν το θέλει. Δεν χρειάζεται να είναι συνέχεια χαμογελαστή, δεν είμαστε τσίρκο».