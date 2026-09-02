Ρίτσαρντ Γκιρ: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με την οικογένειά του – Η τρυφερή ανάρτηση της Αλεχάντρα Σίλβα

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Τα 77α γενέθλιά του γιόρτασε χθες ο Ρίτσαρντ Γκιρ, με τη σύζυγό του, Αλεχάντρα Σίλβα, να μοιράζεται στα social media στιγμιότυπα από την οικογενειακή γιορτή.

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο ηθοποιός και η σύζυγός του αγκαλιάζουν τον 6χρονο γιο τους, Τζέιμς, ενώ σε άλλες εμφανίζονται φορώντας εορταστικά καπέλα και χορεύοντας μαζί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alejandra Gere (@alejandragere)

Η Αλεχάντρα Σίλβα συνόδευσε το φωτογραφικό άλμπουμ με ένα τρυφερό μήνυμα προς τον σύζυγό της: «Δεν θα επέλεγα κανέναν άλλον για να περάσω τη ζωή μου. Χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάμε».

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αναδημοσίευσε την ανάρτηση της συζύγου του, απαντώντας με ένα σύντομο «Σ’ αγαπώ».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο Ποζιτάνο και είναι μαζί εδώ και 12 χρόνια. Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 6χρονο Τζέιμς και τον 7χρονο Αλεξάντερ.