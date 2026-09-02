Ρίτσαρντ Γκιρ: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με την οικογένειά του – Η τρυφερή ανάρτηση της Αλεχάντρα Σίλβα

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ γιόρτασε τα 77α γενέθλιά του με την οικογένειά του, με τη σύζυγό του, Αλεχάντρα Σίλβα, να μοιράζεται στιγμιότυπα από την οικογενειακή γιορτή στα social media. Η Σίλβα συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα τρυφερό μήνυμα αγάπης προς τον σύζυγό της, το οποίο και ο ίδιος αναδημοσίευσε. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε στο Ποζιτάνο, είναι μαζί εδώ και 12 χρόνια και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον 6χρονο Τζέιμς και τον 7χρονο Αλεξάντερ.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Ρίτσαρντ Γκιρ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα 77α γενέθλιά του γιόρτασε χθες ο Ρίτσαρντ Γκιρ, με τη σύζυγό του, Αλεχάντρα Σίλβα, να μοιράζεται στα social media στιγμιότυπα από την οικογενειακή γιορτή.
  • Η Αλεχάντρα Σίλβα μοιράστηκε στιγμιότυπα από την οικογενειακή γιορτή στα social media, συνοδεύοντάς τα με ένα τρυφερό μήνυμα προς τον σύζυγό της: «Δεν θα επέλεγα κανέναν άλλον για να περάσω τη ζωή μου. Χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάμε».
  • Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αναδημοσίευσε την ανάρτηση της συζύγου του, απαντώντας με ένα σύντομο «Σ’ αγαπώ». Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και 12 χρόνια, έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα 77α γενέθλιά του γιόρτασε χθες ο Ρίτσαρντ Γκιρ, με τη σύζυγό του, Αλεχάντρα Σίλβα, να μοιράζεται στα social media στιγμιότυπα από την οικογενειακή γιορτή.

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο ηθοποιός και η σύζυγός του αγκαλιάζουν τον 6χρονο γιο τους, Τζέιμς, ενώ σε άλλες εμφανίζονται φορώντας εορταστικά καπέλα και χορεύοντας μαζί.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alejandra Gere (@alejandragere)

Η Αλεχάντρα Σίλβα συνόδευσε το φωτογραφικό άλμπουμ με ένα τρυφερό μήνυμα προς τον σύζυγό της: «Δεν θα επέλεγα κανέναν άλλον για να περάσω τη ζωή μου. Χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάμε».

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αναδημοσίευσε την ανάρτηση της συζύγου του, απαντώντας με ένα σύντομο «Σ’ αγαπώ».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο Ποζιτάνο και είναι μαζί εδώ και 12 χρόνια. Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 6χρονο Τζέιμς και τον 7χρονο Αλεξάντερ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ