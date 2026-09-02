Κερύνεια: Εντοπίστηκε στα 550 μέτρα βάθος το ναυάγιο του «Filo Jet» – Αγωνία για τους 20 αγνοούμενους

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Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στις επιχειρήσεις εντοπισμού μετά το τραγικό ναυτικό δυστύχημα του καταμαράν «Filo Jet» στα ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, καθώς οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις κατάφεραν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο του ναυαγίου, την ώρα που η αγωνία κορυφώνεται για την τύχη των 20 αγνοουμένων.

Ενίσχυση των ερευνών

Το πλοίο διάσωσης και ανέλκυσης «TCG Işın» των Ναυτικών Δυνάμεων του ψευδοκράτους έφθασε στην Κερύνεια για να ενισχύσει τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης των αγνοουμένων, αναφέρει η Milliyet.

Το «TCG Işın», ένα σκάφος επιχειρήσεων βαθέων υδάτων μήκους 68 μέτρων, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις διάσωσης, ανέλκυσης, καταδύσεων, υποβρύχιων δραστηριοτήτων και ιατρικής υποστήριξης, εντάχθηκε από χθες στις έρευνες για τον εντοπισμό των 20 ατόμων.

Ο διοικητής του πλοίου «TCG Işın», Ουλάς Τζεσούρ, δήλωσε ότι το σκάφος διαθέτει συστήματα διάσωσης ικανά να φτάσουν έως και τα 1.000 μέτρα, Ατμοσφαιρικό Σύστημα Κατάδυσης (ADS) με δυνατότητα κατάδυσης έως τα 365 μέτρα, καθώς και τη δυνατότητα πραγματοποίησης στελεχωμένων καταδύσεων σε βάθη έως και 90 μέτρα.

«Ο στόχος μας σε αυτή την αποστολή είναι να προσδιορίσουμε τη θέση του ναυαγίου στον βυθό της θάλασσας, χρησιμοποιώντας συστήματα έρευνας στην περιοχή όπου πιστεύεται ότι βυθίστηκε το πλοίο Fleet Jet, και να ταυτοποιήσουμε το ναυάγιο», δήλωσε ο ίδιος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, μετά την ταυτοποίηση του ναυαγίου, θα ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις διάσωσης σε ένα σημαντικό βάθος, περίπου 500 μέτρων.

Οι επιχειρήσεις έρευνας διεξάγονται με 1 αεροσκάφος, 5 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), 7 ελικόπτερα, 8 πλοία και 9 σκάφη. Στις επιχείρησεις συμμετέχουν επίσης Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων από την Τουρκία και καταδυτικές ομάδες του Τουρκικού Ναυτικού, ενώ το «TCG Işın» συντονίζει τις έρευνες στην περιοχή όπου το πλοίο ανετράπη και βυθίστηκε.

Εντοπισμός στα 550 μέτρα βάθος

Ο πρόεδρος των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Ερχιουρμάν, και ο πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ επισκέφθηκαν τις οικογένειες που περιμένουν στο λιμάνι της Κερύνειας και τις ενημέρωσαν για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες.

Ο Ερχιουρμάν δήλωσε ότι το «TCG Işın» έχει ήδη ξεκινήσει τις επιχειρήσεις και ότι ένα δεύτερο πλοίο, το «TCG Alemdar», θα βρίσκεται αύριο (σήμερα) στην Κερύνεια για να συνδράμει.

«Νιώθω τον πόνο σας στην καρδιά μου. Πρόκειται για έναν απερίγραπτο πόνο. Αυτή τη στιγμή, επικεντρωνόμαστε στο να φτάσουμε στο ναυάγιο στη θάλασσα και να φέρουμε στην επιφάνεια ό,τι μπορούμε να βρούμε», δήλωσε ο Ερχιουρμάν.

Σε νεότερη δήλωσή του, ο Τουφάν Ερχιουρμάν ανέφερε ότι το βυθισμένο πλοίο, το οποίο αρχικά θεωρούνταν ότι βρισκόταν σε βάθος 514 μέτρων, διαπιστώθηκε τελικά ότι βρίσκεται σε βάθος 550 μέτρων.

«Πιστεύεται ότι παρασύρθηκε από το θαλάσσιο ρεύμα», σημείωσε.

Ο Ερχιουρμάν υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται μέρα και νύχτα, τόσο πάνω όσο και κάτω από τη επιφάνεια της θάλασσας. «Όπου κι αν οδηγήσει αυτό, θα υπάρχουν συνέπειες για όλους τους υπεύθυνους».