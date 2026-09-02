Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας – Στο σημείο το ΤΕΕΜ

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Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου, στην οδό Φιλελλήνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα ύποπτο κουτί, που βρέθηκε στο πεζοδρόμιο επί της Φιλελλήνων, στον αριθμό 6.

Στο σημείο το ΤΕΕΜ, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, που διενεργεί τον προβλεπόμενο έλεγχο, ενώ, λόγω του περιστατικού έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της Φιλελλήνων.