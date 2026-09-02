Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα – Απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026 σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα την Πυροσβεστική, στις φλόγες τυλίχθηκε ισόγειο διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Δοϊράνης και Μυκηνών στην Καλλιθέα.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.
Από το διαμέρισμα οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μια 80χρονη ημεδαπή, με ελαφρά εγκαύματα η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.