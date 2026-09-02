Ολυμπιακός: Από τον Ρέντη στην Premier League

Υπάρχουν μεταγραφές που αφορούν έναν ποδοσφαιριστή και μεταγραφές που αποκαλύπτουν τη δυναμική ενός ολόκληρου οργανισμού. Κατά συνέπεια, οι παίκτες από την Ακαδημία του Ολυμπιακού που «μετακόμισαν» στην Premier League εμπίπτουν σε αυτή την δεύτερη περίπτωση.

Σε διάστημα περίπου ενός χρόνου ο Χαράλαμπος Κωστούλας μεταγράφηκε στην Μπράιτον, ο Κωνσταντής Τζολάκης στη Χαλ, ενώ ο Χρήστος Μουζακίτης είναι από χθες συμπαίκτης του Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα.

Τρία παιδιά από τις εγκαταστάσεις του Ρέντη παίζουν τώρα στο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, αλλά αυτό δεν είναι μια νέα ιστορία καθώς είχε προηγηθεί ο Κώστας Τσιμίκας και η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ, με την οποία κατάκτησε το πρωτάθλημα.

Ο Μπάμπης Κωστούλας

Η περίπτωση του Κωστούλα ήταν το μεγάλο οικονομικό ορόσημο. Η Μπράιτον συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για τον 18χρονο επιθετικό σε ένα deal που, σύμφωνα με τις τότε αναφορές, μπορεί να φτάσει περίπου τα 40 εκατ. ευρώ μαζί με μπόνους, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν και ποσοστό μεταπώλησης.

Η βασική συμφωνία των 35 εκατ. ευρώ αποτέλεσε, σύμφωνα με το BBC, την ακριβότερη πώληση που είχε πραγματοποιήσει ελληνικός σύλλογος μέχρι τότε.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης

Ακολούθησε ο Τζολάκης. Ο 23χρονος τερματοφύλακας, προϊόν της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, μεταγράφηκε στη Χαλ με ποσό που υπολογίζεται περίπου στα 20 εκατ. ευρώ συν μπόνους, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για την αγγλική ομάδα.

Και δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής για να δείξει την αξία του: στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Premier League κράτησε το μηδέν κι απέκτησε γρήγορα θετικές κριτικές στην Αγγλία.

Ο Χρήστος Μουζακίτης

Η τρίτη πράξη γράφτηκε με τον Μουζακίτη. Ο 19χρονος μέσος, μέλος της ομάδας Κ19 που κατάκτησε το Youth League το 2024, υπέγραψε στη Χαλ έως το 2031. Το deal αναφέρεται στα 15 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το υπόλοιπο ποσοστό.

Ρέντης, πρώτη ομάδα, ευρωπαϊκή καταξίωση και Premier League

Αυτό ακριβώς είναι και το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης: Ο Ολυμπιακός δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως ομάδα που αγοράζει ποδοσφαιριστές. Επιχειρεί να λειτουργήσει και ως οργανισμός που αναπτύσσει, αξιοποιεί και στη συνέχεια κεφαλαιοποιεί ποδοσφαιρικό ταλέντο. Η ίδια η Ακαδημία έχει πλέον ξεκάθαρη φιλοσοφία ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση παικτών στην ανδρική ομάδα και στις Εθνικές.

Τα αποτελέσματα έχουν αρχίσει να φαίνονται. Η κατάκτηση του Youth League από την ομάδα Νέων δεν αποτέλεσε απλώς έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Έγινε σημείο αναφοράς για μία γενιά ποδοσφαιριστών που πέρασε σχεδόν ταυτόχρονα από την Ακαδημία στην πρώτη ομάδα και, από εκεί, στην αγορά των κορυφαίων πρωταθλημάτων.

Για τον Ολυμπιακό, η αξία αυτού του μοντέλου είναι διπλή. Πρώτα αγωνιστική και στη συνέχεια οικονομική. Κωστούλας, Τζολάκης και Μουζακίτης δεν αποτέλεσαν απλώς λύσεις για την πρώτη ομάδα· εξελίχθηκαν σε περιουσιακά στοιχεία με σημαντική μεταπωλητική αξία.

Υπάρχει όμως και μια ευρύτερη διάσταση. Όταν η Premier League αρχίζει να αναζητά συστηματικά ποδοσφαιριστές από τις ελληνικές Ακαδημίες, αλλάζει σταδιακά και η θέση του ελληνικού ποδοσφαίρου στον ευρωπαϊκό χάρτη. Δεν είναι πλέον μόνο μια αγορά προορισμού για ξένους παίκτες αλλά και αγορά παραγωγής.

Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος για τον Ολυμπιακό. Τα εκατομμύρια των μεταγραφών είναι η άμεση απόδοση της επένδυσης. Η πραγματική υπεραξία, όμως, βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Ρέντης αρχίζει να αποκτά κάτι πολύ πιο δύσκολο να αγοραστεί: διεθνή αξιοπιστία ως εργοστάσιο ποδοσφαιρικού ταλέντου.

Από τον Τσιμίκα μέχρι τον Κωστούλα, τον Τζολάκη και τον Μουζακίτη, η διαδρομή είναι πλέον ξεκάθαρη: Ρέντης, πρώτη ομάδα, ευρωπαϊκή καταξίωση και Premier League. Και αν η παραγωγή συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, η επόμενη μεγάλη πώληση μπορεί να μην αποτελεί εξαίρεση, αλλά μέρος ενός σταθερού επιχειρηματικού μοντέλου.