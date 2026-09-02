Χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε 15 λεπτά η φωτιά κοντά στο κοιμητήριο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο κοιμητήριο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 12:15.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από το Δήμο Σπατών – Αρτέμιδας.

Τέθηκε χωρίς ενεργό μέτωπο σε 15 λεπτά

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά τέθηκε χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε 15 λεπτά. Περιπολικό όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος προσέγγισε άμεσα την φωτιά και την περιόρισε. Στη συνέχεια με τη συνδρομή και άλλων οχημάτων η πυρκαγιά τέθηκε χωρίς ενεργό μέτωπο.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).