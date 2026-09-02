Χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε 15 λεπτά η φωτιά κοντά στο κοιμητήριο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας

Συναγερμός σήμανε για φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο κοιμητήριο του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας, κινητοποιώντας άμεσα μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά τέθηκε χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε 15 λεπτά, με τη συνδρομή επίγειων και εναέριων μέσων, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

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ΦΩΤΙΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο κοιμητήριο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες, εθελοντές και 14 οχήματα, με τη συνδρομή και 1 ελικοπτέρου.
  • Η πυρκαγιά τέθηκε χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε μόλις 15 λεπτά, καθώς περιπολικό όχημα της Πυροσβεστικής την προσέγγισε άμεσα και την περιόρισε.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone καθ’ όλη τη διάρκεια, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο κινητοποιήθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) την ημέρα του συμβάντος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο κοιμητήριο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 12:15.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από το Δήμο Σπατών – Αρτέμιδας.

Τέθηκε χωρίς ενεργό μέτωπο σε 15 λεπτά

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά τέθηκε χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε 15 λεπτά. Περιπολικό όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος προσέγγισε άμεσα την φωτιά και την περιόρισε. Στη συνέχεια με τη συνδρομή και άλλων οχημάτων η πυρκαγιά τέθηκε χωρίς ενεργό μέτωπο.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

 

 

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